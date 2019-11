Bank Pocztowy udostępnia swoim klientom Garmin Pay

Bank Pocztowy i EnveloBank rozpoczęły udostępnianie swoim klientom usługi Garmin Pay, podał Bank Pocztowy. Wdrożenia kolejnych usług w obszarze nowych technologii to realizacja strategii banku, by stawać się instytucją coraz bardziej cyfrową.

Od 4 listopada klienci indywidualni i biznesowi Banku Pocztowego oraz EnveloBanku - jego cyfrowej bankowości - mogą płacić za zakupy zegarkiem, korzystając z Garmin Pay. Usługa działa jak cyfrowy portfel - dodawać można do niej wszystkie karty kredytowe i debetowe dostępne w ofercie banku. Umożliwia to szybką i bezpieczną realizację transakcji mobilnych, zarówno w kraju, jak i za granicą, podano.

Zgodnie z realizowaną strategią Banku Pocztowego, kładziemy nacisk na wdrażanie rozwiązań z obszaru nowych technologii, tak by stawać się instytucją coraz bardziej cyfrową. Udostępnienie klientom usługi Garmin Pay to kolejny krok w tym kierunku. Wprowadzamy rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom przeprowadzanie transakcji płatniczych, a z drugiej strony zwiększamy konkurencyjność Banku Pocztowego. Jestem przekonany, że ułatwi nam to dynamiczny rozwój w przyszłości” - skomentował prezes Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie.