Rozwój odpowiedzialnego biznesu zadaniem na kolejne lata

Celem polskiej gospodarki jest wspieranie biznesmenów w osiąganiu ich celów – uczciwego rozwoju i krzewieniu patriotyzmu gospodarczego. Odpowiedzialność biznesowa rodzi w przedsiębiorcach poczucie wspólnoty i jedności narodowej, dlatego zadaniem nas wszystkich jest ją budować i pielęgnować – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Grzegorz Bierecki, senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Obchodzimy 30. rocznicę polskiej transformacji gospodarczej naszego kraju. Rocznice powinny być momentem podsumowań, trudnych rozliczeń i aktywnego planowania tego, jak ma wyglądać przyszłość. Dlatego dziś ustalamy nowe cele, weryfikujemy obraną przez nas drogę i cieszymy się z postępów i osiągnięć, jakie uczyniliśmy przez ostatnie lata – pisze senator Grzegorz Bierecki w tekście pt. „Rozwój Polski oparty na wartościach”.

Grzegorz Bierecki uzupełnia: Nasz kraj staje perłą na mapie Europy i czujemy dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Najmłodsze pokolenia nie pamiętają czasów, kiedy o dobrobycie mogliśmy jedynie pomarzyć. Dlatego zadaniem rodziców, dziadków, nauczycieli i osób publicznych jest uświadomienie im i pokazanie, jak wiele zmieniło się na lepsze.

Nasz głos w Europie nareszcie jest zauważany i nie możemy zapominać, że ciągle mamy wiele do zrobienia na arenie międzynarodowej. Wielu polskich polityków, którzy reprezentują nasz kraj za granicą coraz śmielej i wyraźniej broni polskich interesów. W publicznych debatach podejmują tematy społeczne i gospodarcze i nie boją się trudnych rozmów, które często nie są na rękę innym państwom. Polacy są świadomi, że rola przedstawicieli narodu nie powinna sprowadzać się jedynie do biernego przyklepywania decyzji i wymieniania ciepłych uścisków z przedstawicielami sąsiednich krajów – zwłaszcza tych wiodących dziś prym w Europie. Z naszego punktu widzenia kluczowa jest obrona projektów ważnych dla naszego państwa i społeczeństwa, tym bardziej teraz, kiedy nasz głos jest silny - wskazuje senator PiS.

Rozwój Polski jest tym, na czym szczególnie koncentrujemy się zwłaszcza od 2015 roku. Stawiamy na tradycję i nieustanne wspieranie rodzin, które są ostoją naszej cywilizacji i w których dorasta i kształtuje się młode pokolenie. Naszym zadaniem jest przekazanie im tych wartości, które doprowadziły nas do gospodarczej świetności, by kontynuowały nasze dzieło. To, co pielęgnowali nasi przodkowie, jest w dzisiejszym świecie uznawane za niepopularne, zaściankowe i spotyka się z szyderstwem, ale nie możemy się od tego odwracać. Wartości bronione przez naszych ojców są fundamentem, na którym powinniśmy opierać nasze społeczeństwo - podkreśla Grzegorz Bierecki i definiuje:.

Minione wieki, a zwłaszcza burzliwa i niejednokrotnie krwawa historia naszego kraju pokazały, że zakorzenienie w patriotyzmie, obrona wolności, życia, godności społecznej i edukacji, to najważniejszy budulec dobrobytu kulturowego i gospodarczego. (…)

Senator Bierecki kreśli program działań państwowych na przyszłość, który sprowadza też do bardzo konkretnych przedsięwzięć: Budowanie poczucia wspólnoty, ochrona najsłabszych, a także rozwój odpowiedzialnego biznesu to nasze zadania na kolejne lata. Nie możemy pozwolić, by w nowoczesnej Polsce ktokolwiek dopuszczał się kradzieży i żerowania na najbiedniejszych. Nie godzimy się na udzielanie nieetycznych pożyczek na niegodziwych warunkach, dzięki którym w nieuczciwy sposób wzbogacają się pożyczkodawcy. Nie godzimy się, by w naszym kraju ktokolwiek dopuszczał się lichwy. Przypomnijmy sobie choćby los Polaków, którym z premedytacją udzielano kredytów we frankach. Nakłanianie bezbronnych i nieświadomych zagrożenia rodzin do podejmowania takich zobowiązań to nawet więcej niż lichwa. To czyste niewolnictwo i wykorzystywanie niewiedzy obywateli. Ci ludzie, którzy zostali schwytani w bezwzględną pułapkę kredytową, zostali wplątani w mechanizm, w którym do końca życia mają oddawać bankom niemal wszystko, co zarobią, a potem to samo będą robić ich dzieci. Wielu z nich nie ma żadnej możliwości wyjścia z tej pułapki, nie mogą się z niej uwolnić, np. przez sprzedaż nieruchomości. Nie możemy przymykać oczu na takie działania. To od nas zależy, jaką Polskę chcemy budować, wszyscy mamy realny wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz kraj.

Zdaniem senatora Grzegorza Biereckiego celem polskiej gospodarki jest wspieranie biznesmenów w osiąganiu ich celów – uczciwego rozwoju i krzewieniu patriotyzmu gospodarczego. Odpowiedzialność biznesowa rodzi w przedsiębiorcach poczucie wspólnoty i jedności narodowej, dlatego zadaniem nas wszystkich jest ją budować i pielęgnować. Wspierajmy przedsiębiorców w ich trudnym zadaniu. Polskie firmy pracują nie tylko na ich sukces, ale zapewniają byt rzeszom pracowników i ich rodzin, a także przynoszą dobro konsumentom, którzy mogą korzystać z owoców ich ciężkiej pracy. (…)

