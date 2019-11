Jesteśmy wśród liderów znajomości j. angielskiego

W najnowszym rankingu English Proficiency Index Polska znalazła się wśród krajów z bardzo wysoką biegłością językową.

Tym razem zajęliśmy 11. miejsce na świecie. Czy jest się z czego cieszyć?

To bardzo wysoka pozycja. Trzeba jednak zaznaczyć, że test obejmuje zadania z czytania i słuchania. Są to bardzo ważne umiejętności językowe, ale niekoniecznie te, które najczęściej się przydają w codziennym życiu. W tym zdecydowanie ważniejsza jest biegłość mówienia w obcym języku – ocenia Miłosz Ryniecki z internetowej szkoły języka angielskiego Fluentbe.com. – Jestem bardzo ciekaw, jak wypadliby Polacy, gdyby to tę właśnie umiejętność sprawdzono. Blisko czołówki