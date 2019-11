Od blisko czterech lat Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dzięki wsparciu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, buduje niezależność energetyczną Polski. Nasze działania skoncentrowane są na zapewnieniu polskiemu społeczeństwu i przedsiębiorcom nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach - pisze w „Polskim Kompasie 2019” Piotr Woźniak, prezes zarządu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

PGNiG jest liderem wydobycia gazu ziemnego w Polsce, ale nasza marka jest również rozpoznawana i ceniona przez zagranicznych partnerów. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 25 tysiącom pracowników Grupy Kapitałowej. Warto podkreślić, że z podatków i opłat płaconych przez PGNiG korzystają gminy w całej Polsce – tylko w 2018 r. było to ok. 200 mln zł - pisze w tekście „PGNiG gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski” Piotr Woźniak, prezes spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

(…)

Popyt na gaz w Polsce stale rośnie – w 2015 roku wynosił ok. 15 mld m sześc., a już w 2018 roku, zgodnie z szacunkami PGNiG, było to ok. 18 mld m sześc. Zaopatrujemy w błękitne paliwo blisko 7 mln gospodarstw domowych, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także największe polskie firmy i dlatego musimy zagwarantować pewność dostaw – podkreśla prezes PGNiG.

Niestety takiej pewności nie mamy w przypadku rosyjskiego kontrahenta, który od 2004 roku – bez podania przyczyny – dopuścił się aż siedmiu ograniczeń w dostawach gazu do Polski. Jesteśmy przekonani, że tylko zróżnicowanie dostawców i kierunków importu jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Kosztowny kontrakt jamalski wygasa w 2022 r. Od prawie czterech lat PGNiG prowadzi skuteczne działania na rzecz uniezależnienia Polski od dostaw gazu ze Wschodu. Nawiązaliśmy współpracę z rzetelnymi i wiarygodnymi dostawcami gazu skroplonego (LNG) z zagranicy. Jeszcze w 2016 r. import gazu z kierunku innego niż wschodni wynosił 11,1 proc., a w 2018 r. wzrósł już do 33,2 proc. Do Polski przypływają dostawy LNG z USA, Kataru i Norwegii. Cena gazu amerykańskiego (wraz z kosztami skroplenia, transportu przez ocean i regazyfikacją w terminalu w Świnoujściu) jest o 20-30 proc. niższa niż kupowanego przez nas obecnie gazu rosyjskiego. (…) Drugim, po dostawach LNG, źródłem dostaw gazu do kraju będzie gaz ziemny sprowadzany z kierunku norweskiego poprzez gazociąg Baltic Pipe, który przez Danię będzie docierał do Polski. Jego przepustowość to prawie 10 mld m sześc. gazu rocznie, z czego około 2,5 mld m sześc. będzie pochodzić z własnego wydobycia PGNiG w Norwegii. Jesteśmy tam obecni od blisko 12 lat, mamy ponad 20 koncesji i wciąż nabywamy udziały w kolejnych - charakteryzuje sytuację rynkową prezes PGNiG.

Dziesięć lat temu panowało w sektorze energetycznym przekonanie, że dywersyfikacja musi kosztować. Dzisiaj wiemy, że jest ona opłacalna. Gaz od nowych dostawców nie tylko jest tańszy, ale przede wszystkim mamy pewność, że zostanie do Polski dostarczony – podkreśla prezes Piotr Woźniak.

(…) Naszą misją jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Każdemu naszemu działaniu przyświeca myśl, by działać zgodnie z interesem kraju i społeczeństwa, tak by realizować ambitne cele biznesowe i jednocześnie wspierać ideę patriotyzmu narodowego. To trudne, ale wykonalne zadanie, co staramy się pokazywać na każdym kroku naszej działalności - puentuje prezes PGNiG.

Pełny tekst prezesa Piotra Woźniaka zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika