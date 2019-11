Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi smsami

Cyberprzestępcy wysyłają na losowe numery wiadomości SMS, w których podszywają się pod Pocztę Polską - ostrzega Poczta Polska. Informuje, że operator nie wysyła smsów ws. dodatkowej płatności w celu otrzymania przesyłki.

Poczta tłumaczy, że atak polega na rozsyłaniu wiadomości zawierających w treści informację o zmianie cennika, która nastąpiła w dniu 4 listopada 2019 roku.

W związku z powyższym klient jest proszony o dokonanie dopłaty o różnej wysokości (np. 1,00 zł) za pośrednictwem fałszywego linku zamieszczonego w wiadomości. Podany link kieruje do podstawionej strony podobnej do strony prawdziwego pośrednika w płatnościach. Następnie po wyborze banku osoba jest kierowany na stronę Banku, która jest również fałszywa. Klient definiuje osobę do której ma zostać przelana kwota - zatwierdza przelew kodem, jaki otrzymał smsem (kod jest widoczny dla złodzieja, ponieważ strona jest sfałszowana i każda operacja wykonywana na stronie jest monitorowana w czasie rzeczywistym). W otrzymanym smsie kwota, którą klient miał zapłacić nie jest równoważna z kwotą znajdującą się w otrzymanym smsie (1,00 zł), może być nawet o kilkaset razy wyższa” - wyjaśniono.