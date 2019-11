Lufthansa chce sądowego zakazu strajku

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa wystąpiły do sądu pracy we Frankfurcie nad Menem o wydanie zakazu zapowiedzianego na czwartek i piątek 48-godzinnego strajku ich personelu pokładowego - potwierdził we wtorek sąd.

Zakaz taki miałby być wydany wobec zrzeszającego personel kabinowy związku zawodowego Ufo. Sąd musi obecnie sprawdzić, czy w sporze pracowniczym w Lufthansie chodzi o legalne cele płacowe.

Ufo odrzucił przedstawioną przez Lufthansę propozycję porozumienia, nazywając ją „chwytem pod publiczkę”. Związkowe postulaty obejmują podwyżki uposażenia zasadniczego i dodatków płacowych oraz rozszerzenie możliwości zawierania normalnych umów o pracę przez pracowników sezonowych.

Do kwietnia przyszłego roku sąd pracy musi wydać wyrok w sprawie wniosku Lufthansy o odebranie Ufo statusu związku uprawnionego do zawierania umów zbiorowych. Ufo obawia się szczególnie tego, że Lufthansa mogłaby zawrzeć dotyczącą personelu kabinowego umowę z konkurencyjnym związkiem Verdi, który wchodzi w skład niemieckiej federacji związkowej DGB.

Na razie strajkować ma tylko personel kabinowy samolotów odlatujących z Niemiec, ale w poniedziałek Ufo zagroził, że protest mógłby się rozszerzyć.

(PAP), DS