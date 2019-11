Kara za wydzwanianie z ofertą marketingową

UKE nałożył 500 tys. zł kary na spółkę Tani Opał za wykonywanie połączeń o charakterze marketingowym bez wymaganych prawem uprzednich zgód abonentów lub użytkowników końcowych - poinformował Urząd we wtorkowym komunikacie.

Jak podano, w trakcie postępowania Urząd ustalił, że od 1 stycznia 2017 r. do 16 października 2017 r. wykonanych zostało 2 180 360 połączeń o charakterze marketingowym, z naruszeniem przepisów Prawa Telekomunikacyjnego. Spółka przedstawiała informacje o swojej działalności oraz ofercie sprzedaży opału.

Spółka naruszyła tym samym przepis Prawa telekomunikacyjnego, który służy ochronie abonentów i użytkowników końcowych przed niezamówionymi komunikatami, w tym połączeniami telefonicznymi. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Tani Opał nie wykazał, aby posiadał uprzednie zgody udzielone przez adresatów swoich przekazów handlowych na otrzymywanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym.

Według komunikatu, Prezes UKE, oceniając zakres naruszenia, zwrócił uwagę na okoliczność, że bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony praw dużej liczby abonentów i użytkowników końcowych w relacji z profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej Prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność podmiotu, a w szczególności fakt, że nie był on dotychczas karany przez Prezesa UKE. Wpłynęło to na zmniejszenie wysokości kary. Decyzja nie jest prawomocna. Tani Opał sp. z o.o. może odwołać się do sądu.

PAP, DS