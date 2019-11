Oklahoma masowo wypuszcza więźniów

Upadłość konsumencką najczęściej ogłaszane są względem osób w wieku produkcyjnym. Od 30 do 70 lat. W tym najwięcej notuje się w przedziale od 40 do 49 lat. Tych łącznie w 2016 roku w sądach ogłoszono 1080. W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost o ponad 90 proc. Niewiele mniej ogłoszonych upadłości odnosiło się do trzydziestolatków.