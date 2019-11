Rejestracje nowych aut - wzrost o 2%., hybryd - o 60%

Rejestracje samochodów osobowych z napędami alternatywnymi wzrosły w Polsce o 60,3% r/r do 28 558 w trzech pierwszych kwartałach 2019 r., wynika z raportu PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q4/2019”.

Według raportu PZPM i KPMG liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi wzrosła ogółem od początku 2019 r. aż o 60,3% poprzedniego roku. Od stycznia w stosunku do analogicznego okresu do września br. na łącznie zarejestrowanych 28 558 aut z napędem alternatywnym 26 634 stanowiły samochody z napędem hybrydowym, a 1 924 samochody elektryczne. Różnica między autami hybrydowymi i elektrycznymi byłyby jeszcze większa, gdyby nie duży, jednorazowy zakup aut do wynajęcia. Wśród niespełna 2 tys. zarejestrowanych aut elektrycznych aż 500 z nich to BMW i3 kupione przez innogy Polska.

Niezmiennie znacznie więcej aut zasilanych alternatywnie kupują klienci instytucjonalni niż prywatni. W ich grupie odnotowano zdecydowanie wyższe tempo wzrostu +64,5% wobec +44,3% wśród klientów indywidualnych” - powiedział partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna, cytowany w komunikacie.

Od przyszłego roku najprawdopodobniej zacznie obowiązywać opłata z tytułu akcyzy (więcej pisaliśmy na ten temat w artykule pt. Akcyza na hybrydy coraz bliżej. Może to oznaczać, że kierowcy, którzy planują w najbliższej przyszłości zakup auta hybrydowego zrobią to jeszcze w tym roku - obecne przepisy przewidują czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych, o czym pisaliśmy w artykule pt. Akcyza na hybrydy będzie niższa o połowę.

Rejestracje nowych samochodów osobowych w Polsce ogółem wzrosły o 1,9% r/r do 410,8 tys. w okresie I-III kw. 2019 r.

ak, ISBnews