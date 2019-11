Terminal LNG może starać się o wsparcie finansowe z UE

Pływający terminal LNG typu Floating Storage Regasification Unit (FSRU), który ma powstać w Porcie Gdańsk, będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie środkami unijnymi - poinformował w środę Gaz-System.

Wpisanie FSRU na nową listę projektów wspólnego zainteresowania potwierdza zgodność strategii Gaz-System z celami energetycznymi Unii Europejskiej. FSRU to kolejna inwestycja naszej spółki, która będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes gazowej spółki Tomasz Stępień.

Czytaj także:Gaz-System ma decyzję dla budowy gazociągu

Gazowa spółka wyjaśnia, że będzie to możliwe, gdyż planowany terminal znalazł się na czwartej liście inwestycji opublikowanej przez Komisję Europejską opublikowała, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest - PCI) w sektorze energetycznym.

Jak wyjaśniono, PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii.

Czytaj także:Gaz-System aktualizuje program inwestycyjny

Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE - napisano w komunikacie.

Inwestycja FSRU ma zostać zrealizowana przez Gaz-System. Jak w lipcu tego roku informował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, terminal ma być gotowy w 2025 r.

Spółka wyjaśnia, że UE sporządza listę PCI co dwa lata od roku 2013. Projekty PCI muszą przyczyniać się do realizacji strategicznych priorytetowych połączeń i obszarów infrastruktury energetycznej, w tym oddziaływać na rynki energii i integrację rynkową przynajmniej pomiędzy dwoma państwami członkowskimi. Inwestycje powinny również zwiększać konkurencję na rynkach energii wymagających pilnego rozwoju oraz aktualnie odizolowanych od pozostałych obszarów rynkowych UE, a także wzmacniać istniejące transgraniczne połączenia oraz przyczyniać się do integracji w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.

Gaz-System jest największym operatorem gazociągów przesyłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie spółka jest zaangażowana w działania na rzecz integracji i rozwoju rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego. W ramach programu inwestycyjnego na lata 2015-2025 Gaz-System planuje wybudować ponad 2 tys. km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Właścicielem 100 proc. akcji spółki jest Skarb Państwa.

SzSz (PAP)