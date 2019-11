Udany III kwartał Pekao. Dwucyfrowy wzrost zysków

Bank chwali się przede wszystkim bardzo dobrą dynamika zysku netto w okresie od lipca do września. Dynamika zysku wyniosła 8 proc., z kwartału na kwartał wzrósł on 606 mln do 656 mln zł. Wyższe zyski to efekt rosnących przychodów banku, które w III kw tego roku wzrosły o 8,4 proc. Trzeci element, jaki cieszy zarząd Pekao to przyrost o 134 tys. liczby indywidualnych kont bankowych.

Jak przyznał prezes Michał Krupiński, ban cieszy się z odmładzania swojej klienteli, co jest szczególnie ważne na przyszłość. Zadowalają też wyniki spółki.

Ważne jest to, że wzrost wyników jest zrównoważony, obejmujący każdy z kluczowych obszarów bankowości detalicznej i korporacyjnej iże osiągamy go, mimo zaawansowanych zmian prowadzonych w naszej organizacji mówi Krupiński.

Bank odnotował poważną ekspansję akcji kredytowej, która w III kw wyniosła 8 proc.. Szczególnie wysoka dynamika akcji kredytowej miała miejsce w stosunku do segmentu średnich i dużych firm. Tu postęp wyniósł 14,3 proc.

W ciągu 9 miesięcy 2019 r. bank otworzył łącznie 343 tys. nowych kont „przekorzystnych”. Celem banku jest otwieranie rocznie 500 tys. nowych kont. W tym roku samych klientów mobilnych przybyło 244 tys.

Prezes Krupiński odniósł się do wyroku TSUE dotyczącym kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Powiedział, ze dla jego banku nie jest to „palący problem”, gdyż w portfelu kredytowym stanowią one 8 proc.aktywów wobec 29 czy 13 proc. banków najbardziej zaangażowanych. Krupiński poinformował, że bank wciąż szacuje skutki wyroku TSUE z 3 października. Zapowiedział, że niekorzystne skutki decyzji TSUE bank będzie starał się nadrobić przez kolejne lata na przychodach odsetkowych i z prowizji bankowych.

Dariusz Styczek