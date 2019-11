Transfer środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne dokona się 1 lipca 2020 r. - mówił w środę minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że pierwsze miesiące przyszłego roku to czas decyzji, czy chcemy przekazać pieniądze zgromadzane w OFE do ZUS.

Jak wskazał podczas środowej konferencji Kwieciński, kluczowym momentem jest początek 2020 r. „Jeżeli ktoś chce, żeby pieniądze (zgromadzone w OFE - PAP) poszły nie do IKE, tylko trafiły do I filara, a ma taki wybór, to będzie musiał złożyć deklarację za pośrednictwem swojego operatora” - mówił. Będzie mógł to zrobić - jak zaznaczył - od 1 stycznia do 1 marca przyszłego roku.

Dodał, że jeżeli tego nie uczynimy, to pieniądze z OFE trafią domyślnie na nasze nowe konto w IKE, o czym zostaniemy poinformowani. Wskazał, że jest to decyzja nieodwołana.

To operacja jednorazowa. Tak mamy to zapisane w ustawie - mówił.

Jak zaznaczył, „sam transfer z OFE do IKE dokona się 1 lipca”.

Szef MR i MIiR przypomniał, że pieniądze w IKE będą mogły być dziedziczone.

Jeśli ktoś umrze, to te środki nie przepadną, tylko będą podlegały dziedziczeniu - powiedział.

Wyjaśnił, że po osiągnięciu wieku emerytalnego dana osoba albo będzie mogła „rozłożyć sobie te środki, mieć je wypłacane w czasie, albo w całości wybrać”.

Zachowujemy te zasady, które obowiązują w tej chwili w stosunku do IKE - mówił.

Kwieciński wskazał, że przyjęty w środę przez rząd projekt ustawy o OFE dotyczy prawie 16 mln Polaków, a kwota, która ma być przekazana na ich konta to 162 mld zł.

Jest to budowa nowego systemu emerytalnego, jak mówił, na który docelowo będzie składała się emerytura z ZUS, oszczędności z Pracowniczych Planów Kapitałowych lub Pracowniczych Programów Emerytalnych, a także z prywatnej części kapitałowej, czyli właśnie z nowych IKE.

Minister zwrócił uwagę, że środki zgromadzone na działających obecnie Indywidulanych Kontach Emerytalnych czy Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego są stosunkowo niewielkie, a zarejestrowanych w nich niespełna 1 mln Polaków.

Kwieciński poinformował, że projektowana ustawa wejdzie w życie w styczniu 2020 r.

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu rządu, po zmianach OFE zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach był oparty na filarach, na które będą składać się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) - nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

SzSz(PAP)