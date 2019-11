Trzeba się pospieszyć po Dobry Start

Tylko do końca listopada można złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Nie ma na co czekać - zachęcam do złożenia wniosku jak najszybciej - dodaje.

Według szacunków MRPiPS program „Dobry start” może objąć wsparciem 4,6 mln uczniów. Do końca września wpłynęło 3,1 mln wniosków o przyznanie świadczenia. Tzw. wyprawkę szkolną otrzymało 4,2 mln dzieci.

„Drodzy rodzice, tylko do końca listopada możecie złożyć wniosek o świadczenie +Dobry start+, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Jeśli tego nie zrobicie, pieniądze zwyczajnie przepadną. Nie ma na co czekać - gorąco zachęcam do złożenia wniosku jak najszybciej” - przekazała PAP minister Borys-Szopa.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że „Dobry start” to program, który powstał, by wspierać rodziców w trudnym okresie, jakim jest początek roku szkolnego.

Przypomniała, że w tym roku w programie wprowadzono kilka zmian. Świadczenie przysługuje obecnie również uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych. „Co ważne, w ich przypadku wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą tradycyjną np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub droga pocztową” - zaznaczyła Borys-Szopa.

„To jednak nie wszystko. W ubiegłym roku wnioski online można było składać poprzez kanały bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia. Teraz doszedł do tego PUE ZUS” - dodała.

Świadczenie z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

„Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej - w urzędzie lub pocztą - oraz elektronicznie przez portal empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

