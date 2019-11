Polski sprzęt medyczny ruszył na podbój Chin

Grono polskich firm oraz przedsiębiorstwa z kilkudziesięciu innych krajów, prezentują swoje produkty w Szanghaju podczas targów China International Import Expo (CIIE). Liczą na sukces sprzedaży miejscowym odbiorcom. Targi potrwają do 10 listopada.

Dla przykładu Famed Żywiec prawie jedną piątą rocznych przychodów ze sprzedaży eksportowej generuje w Chinach, będąc jedynym w tym kraju polskim producentem dostarczającym stoły operacyjne i łóżka szpitalne.

Jego wyroby wspierają pracę lekarzy i personelu medycznego w kilkuset szpitalach w ponad 30 chińskich prowincjach, gminach i regionach autonomicznych.

China International Import Expo* to ogólnobranżowe targi odbywające się w Szanghaju. Famed Żywiec będzie jedynym przedstawicielem krajowej branży medycznej, ale nie jedyną polską firmą obecną na wydarzeniu.

Nasz kraj będą reprezentować 33 przedsiębiorstwa, w trzech pawilonach branżowych (spożywczy, kosmetyczny, handel usługami) oraz w Pawilonie Narodowym.

Według danych GUS za II kwartał 2019 roku, po wzroście do rekordowego poziomu 650 mln euro (wzrost o 165 mln euro r/r, tj. o 33,9 proc.), Chiny stały się dwudziestym najważniejszym rynkiem dla polskich eksporterów.

Chiny są drugą co do wielkości gospodarką, a także drugim co do wielkości importerem i konsumentem na świecie. Olbrzymim przemianom ulega również tamtejszy system opieki zdrowotnej. Udział w tym rynku to dla firm medycznych duża szansa na rozwój, a dla Famedu ma najwyższy priorytet. Choć już od 15 lat jesteśmy w Państwie Środka i współpracujemy z kilkuset szpitalami, to obecność na takiej imprezie jest dobrą okazją, aby zaprezentować ofertę kolejnym odbiorcom, a także by kontynuować poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji dla naszych produktów. Udział w targach daje nam możliwość na zebranie informacji o oczekiwaniu tego rynku nie tylko względem naszych produktów, ale także kierunku rozwoju całej branży medycznej – mówi Marek Suczyk, wiceprezes Famedu.

China International Import Expo to ogromne wydarzenie. Oprócz największych globalnych firm biorą w nim udział najwyższe władze chińskie oraz krajowe i zagraniczne instytucje. Imprezie towarzyszą także panele dyskusyjne poświęcone m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej pomiędzy Chinami i resztą świata – dodaje Marek Suczyk.