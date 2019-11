Polacy chętnie sprawdzają online punkty karne

W tym roku Polacy ponad 454 tys. razy sprawdzili online swoje punkty karne - poinformował w czwartek resort cyfryzacji. MC przypomina, że można to zrobić tylko wtedy, gdy ma się profil zaufany.

Resort przypomniał w komunikacie, że obecny limit punktów karnych dla doświadczonych kierowców to 24, a kierowcy mający prawo jazdy krócej niż rok mogą zebrać maksymalnie 20 punktów. „Warto jeździć ostrożnie, a jeśli zdarzyło nam się wykroczenie - jeździć jeszcze ostrożniej. To co w tej sytuacji możemy zrobić szybko - to sprawdzić, czy na pewno nie mamy nic na sumieniu” - dodano.

„Tylko w tym roku, od początku stycznia do końca października, Polacy sprawdzili online swoje punkty karne ponad 454 tysięcy razy. Dla porównania - przez cały ubiegły rok - niemal 362 tysiące razy. To kolejny dowód na to, że coraz chętniej korzystamy z e-administracji” - mówi cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Resort poinformował, że w tym roku Polacy najczęściej korzystali z możliwości sprawdzenia poziomu punktów karnych w lutym (69 615 razy), maju (49 124 razy) i październiku (48 328 razy).

Ministerstwo cyfryzacji wyjaśniło, że aby sprawdzić swoje punkty karne online, trzeba mieć profil zaufany. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl.

To profil zaufany potwierdza naszą tożsamość w internecie. To dzięki niemu nikt poza nami nie dowie się, ile punktów mamy na koncie - wskazał cytowany w komunikacie minister Zagórski.

Online można sprawdzić tylko swoje punkty karne - nie można dowiedzieć się, ile punktów ma ktoś inny.

Resort cyfryzacji wytłumaczył, że aby najszybciej sprawdzić poziom swoich punktów karnych, trzeba wejść na stronę www.GOV.pl.

„W sekcji Usługi dla obywatela (menu po lewej stronie) wybierz Kierowcy i pojazdy, a tam e-usługę Sprawdź swoje punkty karne. Kliknij przycisk Sprawdź swoje punkty karne. Zaloguj się profilem zaufanym” - podano.

Ministerstwo przypomniało, że punkty karne znikną po roku od zdarzenia. Można także ukończyć szkolenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych (pod warunkiem, że jest ich mniej niż 24, lub mniej niż 20 - jeżeli kierowca ma pierwsze prawo jazdy krócej niż rok). Szkolenia organizują Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i można w nich uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po takim szkoleniu suma aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 punktów.

„Punkty karne możemy podzielić na tymczasowe i aktywne. Tymczasowe to te, za które nie przyjęliśmy mandatu - nie są naliczone na konto, czekają na orzeczenie sądu. Aktywne punkty karne to te, które mamy na koncie” - poinformowano w komunikacie.

Punkty karne nie znikną z konta kierowcy jeżeli suma tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 (20 punktów w przypadku pierwszego prawa jazdy, posiadanego krócej niż rok.

PAP, KG