Prezes PKO BP chwali się: kwartał doskonałych i powtarzalnych wyników

Największy polski bank eksponuje doskonałe wyniki. Zarobiła na czysto o 21 proc. więcej niż rok temu- 3,3 mld zł. Bank ogłosił też, że jego aktywa wzrosły przez 9 miesięcy o 11,6 proc. do 342 mld zł.A akcjonariusz otrzymali za ub. rok 1,66 mld zł dywidendy.

Ogłaszając wynik za III kwartał roku prezes Zbigniew Jagiełło położył nacisk na trzy osiągnięcia banku. Po pierwsze na PKO BP bank posiada w tej chwili najliczniejszą grupę mobilnych klientów. Liczba aktywnych aplikacji IKO banku sięga już 4 mln. Bank zanotował dotychczas w IKO łącznie 290 mln transakcji mobilnych. Po drugie,należąca do do Grupy Kapitałowej PKO BP spółka PKO TFI podpisała ponad 1,5 tys. umów zarządzanie PPK. Jest to największa liczba spośród wszystkich instytucji finansowych. Wśród klientów spółki są m.in. Allegro, Leroy Merlin, T-Mobile czy Play. Firmy, które podpisały umowę z PKO TFI zatrudniają łącznie 1,1 mln pracowników.Po trzecie, bank jest aktywnym podmiotem w przedsięwzięciu pod nazwą Operator Chmury Krajowej, gdzie partnerem strategicznym jest Google.

Prezes Jagiełło uspokaja, że w przyszłości wyniki banku nie są zagrożone ze względu na orzeczenie TSUE z 3 października br.

Rozstrzygający będzie przyszły rok. Na razie nikt, także PKO BP, nie jest w stanie oszacować skutków wyroku TSUE.

Bank na razie nie zabiera głosu, co do ewentualnego zakupu pakietu akcji mBanku, który sprzedaje niemiecki Commerzbank.

Czytaj też:PKO BP potężnym zyskiem

Dariusz Styczek