T-Mobile w III kw. - wzrost zysku i bazy klientów

T Mobile Polska wypracował wynik EBITDA AL 423 mln zł, a więc wyższy od raportowanego za analogiczny okres ubiegłego roku o 3,4 proc. Oznacza to, że spółka osiągnęła wzrost we wszystkich 3 kwartałach 2019 roku.

Operator podał, że na koniec trzeciego kwartału 2019 r. baza klientów T‑Mobile Polska liczyła 10,9 mln, co oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy firma utrzymała wysoką dynamikę wzrostu bazy, pozyskując łącznie 215 tysięcy klientów (r/r). W tym samym czasie liczba klientów abonamentowych wzrosła o 281 tysięcy (r/r).

To już trzeci rok z rzędu, w którym T‑Mobile sukcesywnie buduje swoją bazę klientów. W tym czasie nasza baza klientów kontraktowych zwiększyła się o 918 tysięcy. W samym trzecim kwartale br. baza klientów abonamentowych wzrosła o 60 tysięcy, przy utrzymaniu rekordowo niskiego wskaźnika odejść CHURN na poziomie 0,7 proc. – powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska.

Do czynników, które pomagają operatorowi uzyskiwać coraz lepsze wyniki należą: rozwój cyfrowych kontaktów z klientami oraz zdobywanie kolejnych odbiorców publicznych zarówno w obszarze usług głosowych, transmisji danych, jak i zaawansowanych produktów ICT. Nadal bardzo szybko rośnie zapotrzebowanie na usługi mobilnej transmisji danych. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku ilość przesłanych danych wzrosła o 50 proc. Dwukrotnie wzrosła ilość danych przesłanych przez klientów realizujących połączenia głosowe w sieci LTE – VoLTE, co jest efektem rosnącego portfolio telefonów obsługujących tę technologię. Obecnie już ponad 93 proc. wszystkich danych przesyłanych jest w sieci LTE.

T‑Mobile Polska nieustannie inwestuje w rozwój sieci. W całej Polsce realizowane są inwestycje, których celem jest wzrost pojemności sieci i oferowanych prędkości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba stacji bazowych oferujących agregację pasma wzrosła o 40 proc. (8520 stacji z CA), z czego 2250 stacji obsługuje agregację wszystkich 4 pasm, na których oferowane jest LTE w sieci T‑Mobile – czytamy w komunikacie operatora.

Ponadto T-mobile rozpoczyna budowę kolejnego, piątego już centrum danych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt T-Mobile zbuduje w Warszawie nowe data center

Zaznaczył również, że w swojej strategii T-Mobile Polska przewiduje wejście na rynek zewnętrzny przechowywania danych i ocenił ten rynek jako perspektywiczny.

Operator testuje też sieć pracującą w technologii telefonii komórkowej piątej generacji.

Już od grudnia zeszłego roku mamy w Warszawie 5 anten w sieci 5G a od niedawna 1 w Krakowie, które służą nam do przeprowadzania testów. Przed nami jeszcze długa droga do wprowadzania w życie na rynek komercyjny rozwiązań 5G - powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej.

Dyrektor wylicza, że najpierw należy dokonać zmian prawnych w regulacjach dotyczących pól elektromagnetycznych oraz przeprowadzić aukcje częstotliwości z przedziału od 3,4 do 3,8 GHz. Gdy zostaną rozdysponowane poszczególne pasma, można będzie przystąpić do budowy wymaganej infrastruktury, zaś na końcu potrzebny będzie odpowiedni sprzęt dla klientów, czyli telefony przeznaczone dla piątej generacji telefonii komórkowej.

Spodziewamy się, że to nastąpi w drugiej przyszłego roku - dodaje Małgorzata Rybak-Dowżyk

ak, ISBnews, T-mobile