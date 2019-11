Niespodzianka: Zamiast lodówek - papierosy

Funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego przechwycili w Budzisku transport 228 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, ich szacunkowa wartość rynkowa to ok. 3 miliony złotych - poinformowała w piątek Krajowa Administracja Skarbowa w przesłanym PAP komunikacie. Dodano, że nielegalne wyroby tytoniowe ukryte były w litewskim tirze, który miał przewozić lodówki.

Funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali do kontroli w pobliżu polsko-litewskiej granicy ciężarówkę na litewskich numerach rejestracyjnych kierowaną przez 42-letniego Litwina. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami w naczepie tira miały znajdować się lodówki do przechowywania wina. Samochód został prześwietlony. W kontroli wziął udział służbowy pies Gotam, wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych.

W kartonowych pudłach, zamiast deklarowanych lodówek, znajdowały się białoruskie papierosy - 228 tysięcy paczek, o szacunkowej wartości rynkowej ok. 3 milionów złotych.

Funkcjonariusze z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego wszczęli przeciwko litewskiemu kierowcy sprawę karno-skarbową, rekwirując papierosy oraz ciężarówkę wykorzystaną do ich przewozu. Mężczyzna został zatrzymany i postanowieniem sądu, tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

