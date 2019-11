W Niemczech powstanie nowa Tesla ?

Największa gospodarka Europy jak i jeden z liderów światowego rynku motoryzacyjnego są świetną lokalizacją dla fabryki Tesli.Tak twierdzą specjaliści z Morgan Stanley.

Niemcy od zawsze uważane były za kraj, w którym motoryzacja rozwija się najszybciej w Europie, a być może i na całym świecie. Obecnie zaś nasz zachodni sąsiad stara się, wzorem Norwegii, zachęcać konsumentów do zakupu samochodów o napędzie elektronicznym. Jednym z takich działań było podniesienie kwoty dopłat przy zakupie samochodu elektrycznego – osiągnęła ona niebagatelną sumę 6000 euro. I być może wzrośnie w przyszłości.

Między innymi te czynniki, zdaniem ekspertów z Morgan Stanley, mają zachęcić firmę Tesla do założenia swojej nowej fabryki właśnie w Niemczech. Chociaż firma ostatnimi czasy boryka się z problemami na giełdzie oraz wizerunkowymi, to jednak sprzedaż ich produktów cały czas pozostaje wysoka. Nie zapowiada się także na to, by w najbliższym czasie spadła.

Oczywiście, decydujące zdanie w tej sprawie będzie miał Elon Musk. Sam prezes firmy Tesla również wydaje się przychylać do opinii, że to Niemcy są najlepszym miejscem do założenia fabryki w Europie, o czym mówił już w czerwcu 2018 roku.

Niemcy są pierwszym kandydatem, jeśli chodzi o Europę. Być może na granicy niemiecko-francuskiej, blisko krajów Beneluksu – napisał Elon Musk na swoim koncie Twitter. Inwestycja ta byłaby zapewne korzystna zarówno dla Niemiec, jak i dla całej spółki Tesla oraz Stanów Zjednoczonych. W Niemczech powstałyby liczne miejsca pracy oraz pojawiliby się eksperci od nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Zdecydowanie ułatwiłoby to też zapewne Niemcom wypełnienie założeń swojego Programu Ochrony Klimatu 2030.

Dla Tesli z kolei fabryka w Niemczech jest pierwszym krokiem, by wejść z dużym impetem na rynki europejskie. Te same korzyści byłyby w tym także oczywiście dla Stanów Zjednoczonych.

Ciekawostką pozostaje fakt, że Niemcy, pomimo inwestowania w ekologiczne samochody, nie rezygnują wcale przy tym z inwestowania w energię węglową. A przecież samochody elektryczne muszą być w jakichś sposób naładowane.

Artykuł w języku angielskim można przeczytać na stronach oilprice.com

Adrian Reszczyński