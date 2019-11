AudioVideo Show – trzy dni technologicznego szaleństwa

AudioVideo Show, wcześniej Audio Show, to największa w Polsce i druga co do wielkości wystawa sprzętu audio i video w Europie. Można na niej zobaczyć wszystkie elementy wchodzące w skład domowych systemów audiowizualnych, jak m.in.: zestawy audio, słuchawki, telewizory i projektory.

Audio Video Show to jedyne miejsce, gdzie można osobiście posłuchać oraz obiektywnie porównać wiele urządzeń z niemal wszystkich pułapów cenowych. Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne seminaria poświęcone tematyce audio i video oraz koncerty.

W tym roku wystawa jest rekordowa pod względem wielkości – w 176 salach i na 50 stoiskach będzie prezentowanych 660 marek sprzętu audio-wideo. To w praktyce oznacza, że nie ma już możliwości, by wszystko dokładnie zobaczyć, trzeba zdecydować jakiego typu rozwiązania nas interesują – powiedział podczas konferencji prasowej Adam Mokrzycki, organizator wystawy.

Tak jak w ostatnich kilku latach, impreza odbywa się na terenie PGE Narodowy oraz dwóch warszawskich hoteli – Radisson Blue Sobieski i Golden Tulip.

W tegorocznej edycji prezentowane będą zarówno bardzo drogie rozwiązania budzące duże emocje jak zestaw Gryphon za ponad 2 mln zł, czy legendarny amerykański McIntosh. Dużo miejsca jest też poświęcone budżetowym zestawom audio takich marek jak Marantz, Technics, Panasonic czy coraz powszechniej eksponowanych na wystawie rozwiązań wideo w tym np. Philipsa z ekranami Oled czy TLC z pionierską matrycą typu miniLED. Elementem wystawy są prezentacje i seminaria dotyczące sprzętu i muzyki. W tym roku gościem specjalnym imprezy jest Lech Janerka. Wystawa zaczyna się 8 listopada w południe i potrwa do niedzielnego popołudnia.

ak