Nowy Jork: Polacy czczą Narodowe Święto Niepodległości

W rozpoczętych uroczystościach Święta Niepodległości biorą udział nowojorskie dzieci i młodzież szkolna, weterani i organizacje polonijne. Szerokie spektrum wydarzeń obejmuje imprezy o charakterze politycznym, kulturalnym i sportowym.

W konsulacie polskim w Nowym Jorku na środę zaplanowano uroczystość połączoną z wręczeniem odznaczeń zasłużonym przedstawicielom Polonii i okolicznościowym koncertem.

W tym roku wydarzenie nabiera tym większej rangi, że zbiega się z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską, a Stanami Zjednoczonymi. Mija też 100 lat od utworzenia pierwszej polskiej placówki dyplomatycznej w Ameryce. Był nią nasz konsulat - zauważył konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski.

Jak dodał konsulat powstał nawet nieco wcześniej, aniżeli poselstwo RP w Waszyngtonie. Pierwszym konsulem generalnym był biznesman Konstanty Buszczyński.

„Stulecie nie powinno być tylko przypomnieniem stosunków politycznych i wiążącej się z tym historii. Relacje są mocne, kiedy towarzyszy im bardzo dobra współpraca ekonomiczna. W ostatnich kilku latach wymiana handlowa z USA zwiększyła o jedną czwartą. Liczymy, że się wciąż będzie rozwijać, a nowe stulecie zaowocuje jeszcze większą dynamiką polskiego eksportu i w ogóle kontaktów biznesowych” - powiedział Golubiewski.

Zwrócił uwagę na dobrą współpracę wojskową z Ameryką. Akcentował, że przenosi się to też na relacje ekonomiczne. „Mamy nadzieję, że w następnym stuleciu Polska i USA będą partnerami także w nowoczesnych sektorach obejmujących wysoko zaawansowaną technologię” - wskazał konsul generalny.

Pianista Jerzy Stryjniak ze swej strony podkreślił, że na recital w konsulacie wybrał utwory wielkich kompozytorów i patriotów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.

„Etiuda Rewolucyjna Chopina c-moll op. 10 nr 12 oraz a-moll op. 25 nr 11 zwana 2. Rewolucyjną skomponowane po upadku powstania listopadowego w 1830 roku wymierzone są przeciw rosyjskiemu okupantowi. Zagram też m.in. Menueta op. 14 nr 1 i Krakowiaka fantastycznego op. 14 nr 6 Paderewskiego, który wygrał nam wolność na fortepianie” - przekazał Stryjniak, profesor The New York Conservatory of Music .

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Polski Dom Narodowy na Greenpoincie uczczą wspólnie w niedzielę Święto Niepodległości uroczystą akademią i projekcją filmu dokumentalnego Krzysztofa Talczewskiego „Niepodległość”. Poprzedzi to msza święta w kościele św. Stanisława Kostki.

Największa społeczno-kulturalna organizacja Polonii na Wschodnim Wybrzeżu, Centrum Polsko-Słowiańskie (CPS), w nachodzący czwartek zaprasza na akademię Klubu Krakus. Zaprezentuje on m.in. swoich chórzystów i recytacje słynnych utworów poświęconych niepodległości.

„Poeci z klubu przeczytają własne wiersze napisane specjalnie na tę uroczystość. W sobotę natomiast odbędzie się jedna z imprez Festiwalu Chopin i przyjaciele. Nastąpi też odsłonięcie rzeźby Tadeusz Kościuszki. Dostaliśmy ją w dzierżawę na 99 lat z Fundacji Kościuszkowskiej” - powiedziała szefowa CPS Bożena Kamińska.

11 listopada, podczas dnia otwartego, można odwiedzić Instytut Piłsudskiego i poznać jego historię oraz zbiory. Wykład „Ostatnie boje Marszałka. Zwycięskie zmaganie o pamięć legionową w PRL” wygłosi prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Zdaniem szefowej Centrali Szkół Dokształcających w Ameryce dr Doroty Andraki szkoły aktywnie przyłączają się do uroczystości 11 listopada. W odpowiedzi na akcję ministra edukacji narodowej „Szkoła do hymnu” uczniowie zaczynają zajęcia od śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Prowadzone są lekcje związane z 11 listopada i akademie. Dzieci i młodzież biorą udział w mszach świętych.

„Dzieci i młodzież ze szkół polonijnych Wschodniego Wybrzeża okazują dzięki tym działaniom swoją łączność z Polakami. Przede wszystkim demonstrują swój patriotyzm, a także dowodzą jak mocno popularyzowana jest nasza ojczyzna tutaj za granicą” - powiedziała.

Według dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku (IKP) Adriana Kubickiego jego placówka wspiera wiele wydarzeń poświęconych Świętu Niepodległości.

„Zapraszamy mieszkańców Nowego Jorku na festiwal poświęcony muzyce Chopina. Promujemy też inne wydarzenia dla uczczenia przez Polskę niepodległości. Byliśmy w Waszyngtonie na najważniejszym wydarzeniu pod egidą ambasadora Piotra Wilczka z udziałem prawdopodobnie ok. 1000 osób. Uczestniczymy w podobnych wydarzeniach w innych naszych placówkach dyplomatycznych w USA” - wyliczył.

Sympatycy sportu spotkają się w niedzielę w Central Parku na Biegu Niepodległości z udziałem m.in. biegaczy z polonijnych klubów Polska Running Team oraz 3 Run PL. Zgłosili się też inni w tym rodziny z dziećmi.

„Przyłączamy się do polskiej inicjatywy. Nie są to zawody, lecz symboliczne wydarzenie” - wyjaśnił prezes Polish American Sports Association Paweł Myśliwiec.

PAP, KG