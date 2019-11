Iran utrzymuje, że wzbogaca uran do poziomu 5 proc.

Rzecznik Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI) Behruz Kamalwandi oświadczył w sobotę, że Iran wzbogaca obecnie uran do poziomu 5 proc. Dodał, że kraj ten ma zdolność wzbogacania uranu do „20 proc., 60 proc. czy jakiegokolwiek innego poziomu”.

Zważywszy na nasze potrzeby (…), produkujemy obecnie 5-procentowy uran - powiedział szef AEOI na konferencji prasowej.

Już we wtorek szef irańskiego programu nuklearnego Ali Akbar Salehi zapowiadał, że Iran od środy będzie wzbogacał uran do poziomu 5 proc. i dodał, że jego kraj może także produkować uran 20-procentowy.

Jeśli informacje te potwierdziłyby się, byłoby to kolejne odstępstwo Iranu od zobowiązań wynikających z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z 2015 roku, zawartego przez Teheran ze światowymi mocarstwami - USA, Rosją, Chinami, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i Unią Europejską. W 2018 roku jednostronnie z porozumienia tego wycofały się USA.

Przed zawarciem umowy Iran wzbogacał uran do 20 proc., a dojście do tego poziomu, to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., koniecznego do produkcji bomby atomowej.

Z kolei w czwartek Iran ogłosił, że wznowił wzbogacanie uranu w podziemnych zakładach w Fordo. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) jednak informowała wówczas, że choć Teheran przygotował się do tego procesu, jeszcze go nie rozpoczął. Zakłady wzbogacania uranu w Fordo, zgodnie z porozumieniem z 2015 roku, miały być przekształcone w ośrodek naukowo-techniczny z pozostawieniem tam pewnej liczby wirówek w celu wytwarzania stabilnych izotopów o cywilnym przeznaczeniu.

Zgodnie z wrześniowym raportem MAEA Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., czyli powyżej progu 3,67 proc., na który pozwala Teheranowi porozumienie nuklearne. Iran posiada 241,6 kg tego rozszczepialnego materiału, choć jego limit wynikający z umowy wynosi 202,8 kg.

Jednocześnie Iran w sobotę bronił swoich decyzji w związku z incydentem wokół inspektor MAEA, do którego doszło 28 października podczas kontroli osobistej, jakiej poddano ją przy wejściu do zakładów wzbogacania uranu w Natanz. Źródła zbliżone do MAEA twierdziły, że pracowniczce agencji na krótko odebrano dokumenty podróżne.

Kamalwandi na konferencji prasowej podkreślił, że „pod względem prawnym” irańskie władze nie zrobiły nic złego, nie zezwalając inspektor na wejście do zakładów. Strona irańska informuje, że podczas kontroli włączył się alarm z powodu wykrycia śladów podejrzanych materiałów; szef AEOI nie wyjaśnił jednak, o jakie konkretnie substancje chodzi. Dodał, że Iran dysponuje nagraniami z incydentu i jeśli będzie to konieczne, ujawni je.

Dyrektor generalny MAEA Cornel Feruta podkreślał jednak, że Agencja nie zgadza się z przedstawionym przez Iran opisem sytuacji i ocenił, że „uniemożliwienie inspektorowi opuszczenia kraju jest nie do przyjęcia i nie powinno się zdarzyć”.

PAP, KG