W e-handlu liczy się bezpieczeństwo

Na kilka dni przed rozpoczęciem najgorętszego sezonu zakupowego na świecie, PayPal dzieli się poradami, jak polscy e-sprzedawcy mogą przyciągnąć do siebie zagranicznych konsumentów.

Choć rosnąca ilość osób kupujących przez smartfona czy tablet nikogo już nie dziwi, to słabe przygotowanie sprzedawców, obawy o bezpieczeństwo takich transakcji oraz fakt, że jeszcze lepiej rozwijają się zakupy na platformach społecznościowych – już tak. Znajomość tych trendów jest szczególnie ważna dla polskich sprzedawców, którzy w okresie gorących świątecznych wyprzedaży chcą poszerzyć bazę swoich międzynarodowych klientów. Poza Polską, rodzime firmy sprzedają przede wszystkim do USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Australii .

Firmy w tyle za mobilnymi konsumentami

Jak wynika z raportu, aby przyciągnąć i zatrzymać konsumentów z Generacji Z i Y, firmy muszą oferować usługi zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych. Niezależnie od grupy wiekowej, prawie 80 proc. badanych zrobiło zakupy za pośrednictwem smartfona w ciągu ostatnich 6 miesięcy, podczas gdy tylko 63 proc. firm ma usługi zoptymalizowane pod tym kątem. Ta piętnastopunktowa różnica oznacza, że znaczna ilość firm nie wykorzystuje potencjału gwałtownego rozwoju handlu mobilnego.

Już za chwilę zaczyna się najgorętszy sezon zakupowy. To doskonała okazja do tego, aby polscy sprzedawcy rozwinęli swoją działalność na międzynarodowych rynkach i zachęcili globalnych konsumentów do zakupów w rodzimym e-sklepach – podkreśla Marcin Glogowski, Dyrektor Zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej.