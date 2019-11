Trump: „podpiszemy tylko świetną umowę”

Negocjacje dotyczące porozumienia handlowego między USA i Chinami trwają już kilkanaście miesięcy.

Przedstawiciele obu mocarstw deklarują, że pierwsza faza negocjacji jest już praktycznie zakończona. Jak podaje money.pl W listopadzie lub grudniu miało się odbyć podpisanie pierwszej części porozumienia, które miało zakończyć konflikt. Teraz jednak nie ma pewności, czy stanie się to w tym terminie.

Kilka dni temu świat obiegła wiadomość, że porozumienie praktycznie zostało osiągnięte – strona chińska poinformowała, że uzgodniono wycofanie wzajemnych taryf na towary w ramach negocjowanej „pierwszej fazy” porozumienia handlowego. Tymczasem w piątek Donald Trump powiedział, ze że nie zgodził się jeszcze na zniesienie ceł nałożonych na Chiny. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule pt. „Trump: amerykańskie cła nałożone na Chiny jeszcze nie zniesione”.

Prezydent USA, znany m.in. z nieskomplikowanych komentarzy i w tym przypadku podzielił się z opinią publiczną swoim osądem w sprawie osiągnięcia porozumienia, na które w napięciu oczekuje cały świat.

Jeśli wynegocjujemy świetną umowę, to ją podpiszemy. Ale jeśli nie będzie to dla nas świetna umowa, to nic z tego nie będzie - obwieścił Donald Trump.