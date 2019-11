Iran bogatszy o 53 mln baryłek ropy!

W niedzielę prezydent Iranu Hasan Rowhani ogłosił odkrycie ogromnego złoża ropy naftowej z szacowanymi rezerwami na poziomie 53 mld baryłek, które mogłoby zwiększyć potwierdzone rezerwy jego kraju o jedną trzecią.

Jak mówił, złoże rozciąga się od Bostanu do Omidije, dwóch miast w bogatej w ropę naftową prowincji Chuzestan w południowo-zachodnim Iranie nad Zatoką Perską, na powierzchni 2,4 tys. km kwadratowych.

Znaleźliśmy złoże naftowe z szacowanymi rezerwami na poziomie 53 miliardów baryłek - powiedział Rowhani w transmitowanym w telewizji przemówieniu w mieście Jezd w środkowym Iranie.

Jak podaje portal forsal.pl, prezydent podał, że złoże rozciąga się od Bostanu do Omidije, dwóch miast w bogatym w ropę naftową ostanie (prowincji) Chuzestan w południowo-zachodnim Iranie nad Zatoką Perską, na powierzchni 2,4 tys. km2 i znajduje się na głębokości 80 metrów.

To mały prezent od rządu dla narodu irańskiego - wskazał prezydent w sytuacji, gdy krajowa gospodarka odczuwa skutki sankcji gospodarczych, które Stany Zjednoczone ponownie nałożyły na Iran w ub.r.

Rowhani podkreślił, że „irańscy robotnicy i inżynierowie byli w stanie odkryć 53 miliardy baryłek ropy” w czasie, gdy Biały Dom „obłożył sankcjami sprzedaż irańskiej ropy naftowej”.

Według ostatniej edycji raportu na temat statystyk dotyczących energii na świecie, publikowanego co roku przez brytyjski koncern naftowy BP, Iran ma czwarte co do wielkości potwierdzone rezerwy ropy naftowej na świecie, za Wenezuelą, Arabią Saudyjską i Kanadą. W przeliczeniu wynoszą one od 155 do 157 mld baryłek.

