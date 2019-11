Na PSL zawsze można liczyć. Klub poparł Witek

Klub PSL-Koalicja Polska poparł kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko marszałka Sejmu.

W imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Polska, PSL, Kukiz‘15 z szacunkiem odnosimy się do werdyktu wyborczego, w którym partia PiS wygrała wybory i ma prawo zgłosić kandydata na marszałka Sejmu. Ma prawo utworzyć rząd i ma taki obowiązek, bo to jest zobowiązanie. Dlatego szanując ten werdykt wyborczy, wierząc, że jest możliwa lepsza debata parlamentarna, jest możliwa lepsza dyskusja, a przez to jest możliwa lepsza Polska dla nas wszystkich, dla naszych rodaków, poprzemy kandydaturę pani marszałek Witek - oświadczył Kosiniak-Kamysz we wtorek w Sejmie.

Życzył też pani marszałek wszystkiego dobrego. „Nie jest pani z naszego obozu politycznego, z naszej formacji politycznej, z naszego środowiska, ale wierzę głęboko w to, że Polska będzie krajem, w którym z radością każdy będzie chciał żyć i mieszkać, jak będziemy stosować normalne zasady, to też od pani zależy i od sposobu, w jaki będziemy prowadzić obrady w tej izbie”. „Z nadzieją na to, że jutro będzie jeszcze lepsze, podchodzimy do tego wyboru” - dodał.

PAP, KG