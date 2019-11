Premier Morawiecki złożył dymisję rządu

We wtorek uroczyście zainaugurowano IX kadencję sejmu. Zgodnie z konstytucją premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu.

Wiarygodność przełożyła się na to, że godniejsze jest życie polskich rodzin, płaca, praca, stan finansów publicznych, nasza polityka historyczna i międzynarodowa. Dziś, składam dymisję Rady Ministrów i chciałbym móc podsumować 4 lata rządów, bo stało się bardzo wiele dobrego. Mieliśmy rekordową frekwencję, rekordowo szybko podane wyniki wyborów. Demokracja ma się tak dobrze, jak nigdy wcześniej. Jedna kwestia zwróciła moją uwagę - optymizm Polaków. To był pierwszy wynik w Europie. Co się stało, że z narodu pesymistów zamieniliśmy się w naród optymistów? Działo się bardzo wiele - mówił premier podsumowując kadencję.