Dania rozpoczęła kontrole na granicy ze Szwecją

Duńskie władze rozpoczęły we wtorek kontrole na granicy ze Szwecją w związku z napływem przestępczości z tego kraju. Na moście nad cieśniną Sund spodziewane są utrudnienia, głównie dla kierowców.

Duńska policja zapowiedziała, że kontrole przeprowadzane będą losowo kilka razy w tygodniu.

Naszym celem jest zwalczanie przestępczości transgranicznej, przemytu materiałów wybuchowych oraz broni, a także narkotyków - podkreśliła w komunikacie szefowa duńskiej policji Lene Frank.

Jak poinformowano, największych utrudnień powinni spodziewać się kierowcy udający się mostem nad Sundem z Malmoe do Kopenhagi. Podczas kontroli prędkość przejazdu na przeprawie zostanie zmniejszona z 90 km na godz. do 50 km na godz. oraz okresowo zostanie wyłączony z ruchu jeden z dwóch pasów przy wjeździe do tunelu, znajdującego się po duńskiej stronie. „W przypadku występowania korków może dojść do czasowego zamknięcia tunelu” - podała duńska policja.

Podróżni wjeżdżający ze Szwecji do Danii pociągiem będą legitymowani na najbliższych stacjach, w tym na peronie lotniska Kastrup w Kopenhadze. Osoby przypływające promami mogą spodziewać się wyrywkowych kontroli na terminalach w Fredrikshamn, Grena i Helsingoer.

O wprowadzeniu kontroli na granicy ze Szwecją na początku października informował duński minister sprawiedliwości Nick Haekkerup.

Dwóch obywateli Szwecji jest oskarżonych o spowodowanie eksplozji w budynku urzędu skarbowego. W tym roku mieliśmy w Kopenhadze 13 eksplozji, które policja wiąże z działalnością środowisk przestępczych. Chcemy przeciwdziałać temu negatywnemu rozwojowi wydarzeń - tłumaczył minister.

SzSz (PAP)