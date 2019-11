Z Pożyczką Zaratką nie tylko na narty

Choć mamy listopad, to już zaczynamy myśleć o zbliżającej się zimie. Przed nami okres świąteczny, karnawał, ferie zimowe. Warto więc już teraz zagospodarować wolne dni i założyć budżet na ten cel. Pomocna na pewno będzie Pożyczka Zaratka Kasy Stefczyka

Zbliżający się koniec roku i początek następnego, to zwykle czas, kiedy wydajemy znaczenie więcej pieniędzy. Święta Bożego Narodzenia są przede wszystkim świętem religijnym, które każdemu z nas kojarzy się z ciepłem familijnego domu i bliskością rodziny. Stąd pragnienie obdarowywania się prezentami. Jednak chęć sprawienia podarków wiąże się wydatkami, często niemałymi. Nadchodzący po świętach sylwester i karnawał a także ferie zimowe to czas zabawy i beztroski, na który musimy być przygotowani finansowo. Zatem im szybciej zaplanujemy czas i budżet na najbliższe miesiące, tym łatwiej unikniemy niepotrzebnej „szarpaniny”. Zwykle w tym czasie pomagamy sobie pożyczką. Warto więc skierować kroki do placówki Kasy Stefczyka po Pożyczkę Zaratka. Jest ona szczególnie atrakcyjna, gdy chcemy dofinansować czekające nas wydatki, uzupełnić domowy budżet.

Pożyczka Zaratka dedykowana jest tym klientom Kasy Stefczyka, którzy potrzebują dodatkowego niedużego wsparcia finansowego. Dzięki niej można otrzymać 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Ważne jest również to, że każdy z łatwością może obliczyć wysokość miesięcznej raty – wynosi ona jedynie 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł. Oznacza to, że decydując się na tę ofertę, miesięczne będziemy płacić raty wynoszące odpowiednio: 25 zł, 50 zł, 75 zł lub 100 zł.

Prowizja za udzielenie Pożyczki Zaratka wynosi 0 zł, a czas obowiązywania umowy to 4 lata. Ponadto w okresie spłaty zobowiązania nie będą naliczane opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego IKS, chyba że nastąpi wcześniejsza całkowita spłata zobowiązania. Kasa zapewnia też elastyczność w wyborze dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia.

Dodatkową korzyścią Pożyczki Zaratka jest możliwość jej otrzymania bez zaświadczenia o dochodach. Wystarczy w placówce Kasy okazać dowód tożsamości oraz podpisać oświadczenie o zarobkach. Wstępną informację kredytową otrzymamy nawet w 15 minut.

Pożyczka Zaratka dostępna dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Przykład reprezentatywny z dnia 01.04.2018 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.