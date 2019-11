Raport słowika. Google gromadzi tajne dane

Gigant światowego sektora IT, koncern Google w ramach tajnego programu „Nightingale” gromadzi szczegółowe dane medyczne Amerykanów z 21 stanów. O istnieniu programu jako pierwszy poinformował dziennik „Wall Street Journal”

Google rozpoczął ten do niedawna tajny program wspólnie z siecią katolickich instytucji medycznych Ascension Healthcare z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri. Sieć ta obejmuje 2600 szpitali, poradni zdrowotnych, laboratoriów medycznych i innych placówek medycznych.

Jak podał w poniedziałek na stronie internetowej „WSJ”, ani pacjenci, ani lekarze i personel medyczny pracujący w placówkach Ascension Healthcare nie zostali poinformowani, że szczegółowe dane osobiste są gromadzone przez Google’a w ramach programu „Nightingale”. Obecnie co najmniej 150 pracowników Google’a ma dostęp do informacji medycznych setek milionów pacjentów placówek AH.

Rzecznicy Google’a i AH w reakcji doniesienia „WSJ” utrzymują, że program „Nightingale” jest zgodny z prawem federalnym USA oraz przewiduje „rygorystyczną ochronę danych osobowych”.

Zdaniem ekspertów prawnych przyjęta w 1996 roku ustawa o ubezpieczeniach medycznych rzeczywiście pozwala szpitalom i innym placówkom medycznym na wymianę bez wiedzy pacjentów informacji o ich stanie zdrowia ze swoimi partnerami biznesowymi (takimi jak firmy ubezpieczeniowe), jeśli informacje te są wykorzystywane „wyłącznie w celu pomagania instytucjom objętym ubezpieczeniem w spełnianiu ich funkcji w dziedzinie opieki medycznej”.

Zbieranie danych medycznych w ramach projektu „Nightingale” ma pomóc Google’owi w stworzeniu nowego oprogramowania, opartego na sztucznej inteligencji i gromadzeniu danych z zastosowaniem chmury obliczeniowej, które pozwoliłoby na opracowanie planów leczenia i zaleceń dla indywidualnych pacjentów.

Opracowanie takiego programu i systemu gromadzenia danych medycznych „pomoże w poprawie rezultatów, zmniejszeniu kosztów i ratowaniu życia pacjentów” - powiedział Tariq Shaukat, prezes Google Cloud - oddziału Google’a, któremu podlega „Nightingale”.

Podobne prace nad oprogramowaniem przydatnym w gromadzeniu danych medycznych i opracowaniu nowych terapii prowadzą też rywale Google, tacy jak Apple, Microsoft i Amazon. Zdaniem ekspertów prace Google’a są jednak bardziej zaawansowane.

Tego typu prace gigantów światowego sektora IT budzą poważne zastrzeżenia, m.in. natury etycznej. Obrońcy prawa obywateli do prywatności wskazują m.in. na możliwość włamania się hakerów do bankuvdanych medycznych. Eksperci cybernetyczni wywiadu USA wielokrotnie ostrzegali też, że mimo zaawansowanych zabezpieczeń w ostatnich latach częstym celem cyberataków międzynarodowych gangów hakerów były banki danych amerykańskich szpitali. Hakerzy, z reguły mieszkający poza granicami USA, kradli dane osobiste (historie medyczne) pacjentów i domagali się od szpitali wypłacanych w kryptowalucie haraczy za zwrot wykradzionych informacji.

PAP, mw