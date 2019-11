Białoruś gotowa na pogłębianie integracji z Rosją

Mapy drogowe w ramach pogłębienia integracji z Rosją zostaną podpisane tylko wówczas, jeśli będą uwzględniać interesy Białorusi - powiedział w środę premier tego kraju Siarhiej Rumas, cytowany przez agencję BiełTA.

Rosja i Białoruś, na którą Moskwa wywiera w tej sprawie naciski, wypracowują obecnie plan pogłębionej integracji. Jego program, wstępnie zatwierdzony przez premierów obu krajów we wrześniu, mają 8 grudnia podpisać prezydenci Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka. W pakiecie dokumentów ma się znaleźć 31 map drogowych, opisujących plany integracji w poszczególnych dziedzinach.

Jak poinformował BiełTA, Rumas wskazał, że jednym z najtrudniejszych tematów jest polityka podatkowa, ponieważ na Białorusi i w Rosji działają różne systemy podatkowe.

„Nie chodzi o to, by przyjąć białoruski lub rosyjski kodeks podatkowy, ale żeby przyjąć najlepsze praktyki z obu krajów i ujednolicić podejście” - mówił premier Białorusi. Zwrócił uwagę, że w Rosji podatki są niższe, ale zmiany w tym kierunku, choć korzystne dla Białorusinów, wymagałyby znalezienia środków na zrekompensowanie spadku dochodów.

„(W kwestii map drogowych - PAP) nie ma nierozwiązywalnych problemów” - cytuje z kolei wypowiedź premiera portal Naviny.by. Według portalu uzgodniono już treść około połowy z tych dokumentów.

„Jeśli nie pojawi się nic nowego do końca listopada, to te mapy będą gotowe do podpisania w pakiecie. W części tych dokumentów pozostały nieuregulowane sprawy, w tym dotyczące ropy, gazu, energetyki. Ale nie ma tam nierozwiązywalnych problemów” - oświadczył. Dodał, że wraz z premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem będą się starać usunąć rozbieżności i powinno to nastąpić przed 19 listopada.

Moskwa nalega na „pogłębianie integracji” i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla Białorusi od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r. 6 września br. program integracji Białorusi i Rosji parafowali wstępnie szefowie rządów. Po uzupełnieniu ogólnego programu o sektorowe „mapy drogowe” ma on być w grudniu zatwierdzony przez Łukaszenkę i Putina.

Plany integracyjne niepokoją wielu ekspertów w Mińsku. Obawy budzi także fakt, że parafowany przez rządy program integracji nie został opublikowany.

Białoruś i Rosja prowadzą jednocześnie rozmowy na temat rozliczeń w sferze energetycznej. Do tej pory nie ustalono m.in. ceny rosyjskiego gazu dla Białorusi, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., a także nie uregulowano kwestii wielkości dostaw i ceny ropy naftowej.

Czytaj też: Rosja zbroi Białoruś

PAP, KG