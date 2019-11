Sri Lanka na celowniku handlowców i LOT-u

Od 2015 roku polska wymiana handlowa ze Sri Lanką wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Wzajemnym kontaktom biznesowym może się przysłużyć otwarte właśnie połączenie lotnicze między Warszawą a Kolombo.

Otwarciu nowego połączenia LOT towarzyszyły wydarzenia biznesowe i naukowe. Przedstawiciele polskiej Krajowej Izby Gospodarczej spotkali się ze swoimi lankijskimi odpowiednikami podczas Forum Biznesu. „Sri Lanka jest strategicznie położonym krajem z dostępem do intensywnie rozwijających się rynków południowej Azji. Mam nadzieję, że nowe połączenie lotnicze pozwoli rozszerzyć polskie kontakty biznesowe” – powiedział w trakcie forum Nalin Bandara Jayamaha, lankijski wiceminister strategii rozwoju i handlu międzynarodowego.

Wymiana handlowa między obydwoma krajami już teraz intensywnie się rozwija. „Cieszy mnie, że wartość dwustronnego handlu pomiędzy Polską a Sri Lanką gwałtownie wzrosła, z około 19 milionów dolarów w 2015 r. do około 188 milionów dolarów w 2018 roku. Co więcej, jestem przekonany, że istnieje potencjał do dalszego rozwoju” – powiedział w trakcie swojego wystąpienia polski wiceminister spraw zagranicznych Maciej Lang. Wymiana będzie działać w obie strony. „Polska jest drugim, co do wielkości rynkiem zbytu dla naszych towarów eksportowych w Europie Środkowej” – powiedział Nalin Bandara Jayamaha. W trakcie Forum podpisano również memorandum of understanting (MOU), porozumienie w sprawie nawiązania współpracy między obydwoma izbami gospodarczymi. O relacjach biznesowych dyskutowano również na University of Colombo, gdzie odbyła się konferencja poświęcona rozwijaniu wzajemnych polsko-lankijskich stosunków w obszarze biznesu, polityki, kultury i edukacji. Uroczyste wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Colombo. „Nasze stosunki dyplomatyczne zostały ustanowione 62 lata temu. Polska jest dla nas najważniejszym krajem w rejonie Europy środkowej i wschodniej. Głównym naszym towarem eksportowym pozostaje od dawna herbata. Byłoby dobrze rozszerzać kontakty handlowe, a tym samym możliwości eksportowe” – powiedziała S.D.K. Semasinghe, dyrektorka wydziału Europa i Azja Centralna, z lankijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według niej, dla wzajemnej współpracy najważniejsze jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które uregulowałyby wzajemne relacje handlowe.

Konferencja odbyła się pod hasłem wykorzystania idei wielowątkowej dyplomacji (ang. multi-track diplomacy) w stosunkach polsko-lankijskich. „ Multi-track diplomacy” to termin wprowadzony przez Amerykanów - dr Louise Diamond i Johna McDonalda. W ich założeniu dyplomacja opiera się na dziewięciu obszarach działań, gdzie głównymi aktorami są nie tylko rządy i profesjonalni dyplomaci, ale i przedstawiciele świata biznesu, naukowcy i nauczyciele akademiccy, biznesmeni oraz poszczególni obywatele.

Takie wydarzenia, jak nasza konferencja, pomagają tworzyć sieci wzajemnych powiązań jednostek, instytucji i społeczności, a to pozwala budować mosty porozumienia i przyjaźni. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy tak wielu gości powiedziała na otwarciu konferencji dr Maneesha Wanasinghe Pasqual, dyrektor Wydziału Stosunków międzynarodowych University of Colombo.

W sesji inaugurującej konferencję udział wzięli m.in. wiceminister Maciej Lang, Adam Burakowski, polski ambasador w New Delhi oraz ambasador Sri Lanki w Polsce C. A. H. M. Wijeratne. Przedstawicielom administracji towarzyszyli akademicy z polskich uczelni (uniwersytetów w Warszawie i Toruniu) oraz Michał Fijoł, wiceprezes PLL LOT. W dyskusjach poruszano m.in. kwestie zrównoważonego rozwoju branży turystycznej oraz związane z ochroną środowiska. „Jako linia lotnicza podejmujemy świadome działania, mające na celu zmniejszanie naszego śladu ekologicznego, przy jednoczesnym wzroście efektywności. Nowe samoloty LOT-u, Boeingi 787 Dreamliner, które posiadamy w naszej flocie, zużywają 20 proc. mniej paliwa niż starsze samoloty dalekiego zasięgu - mówił Michał Fijoł, wiceprezes PLL LOT. „Na co dzień staramy się wyznaczać najkrótsze trasy przelotów, które są efektywniejsze pod względem spalania i pozwalają oszczędzać paliwo” – uzupełnił.

Z kolei prof. Jakub Zajączkowski, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, w panelu związanym z edukacją, przekonywał, że jest ona kluczem do właściwego rozumienia świata. „Widać to także na przykładzie naszego uniwersytetu, gdzie mamy wielu ekspertów od spraw europejskich, a niewielu związanych z Azją. Musimy ich zatem wykształcić” – mówił prof. Zajączkowski.

Według niego, w przestrzeni publicznej pojawia się wiele błędów w rozumieniu problemów Azji Południowej, daje się również odnotować deficyt informacji odnośnie tego regionu. „Polska może być aktywna, budować swoją pozycję w Azji, używając różnych instrumentów. Najlepszym rozwiązaniem jest budowanie kooperacji między uczelniami – mówił prof. Zajączkowski. Jego zdaniem, dostrzegł to polski rząd, dlatego zwiększa nakłady na taką współpracę.

Dziś, wspólnie z LOT-em i University of Colombo mamy konferencje w Sri Lance. To najlepszy dowód na to, że przedstawiciele różnych światów: akademickich, biznesowych i politycznych mogą ze sobą rozmawiać, także na temat wyzwań związanych ze współpracą” – podsumował prof. Zajączkowski.

DS