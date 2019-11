"Playboy" i "CKM" znikają z polskiego rynku

„Playboy”, „CKM”, „Cosmopolitan”, „Joy”, „Harper’s Bazaar” i „Esquire” - wydawca tych magazynów, spółka Marquard Media Polska, wycofuje się z rynku prasy - informuje Business Insider Polska.

Marquard Media Polska chce postawić na tworzenie rozwiązań technologicznych dla konsumentów i innych firm. Zmiany wiążą się ze zwolnieniem ok. 70 proc. załogi. - czytamy.

Czytaj też: „Playboy”, „CKM”, „Cosmopolitan” i inne tytuły znikają z rynku. Wydawca zwalnia 70 proc. załogi

Marquard Media Polska to polski oddział szwajcarskiej firmy wydawniczej stworzonej przez Jürga Marquarda. Obecnie w portfolio spółki jest sześć magazynów. To adresowane do kobiet „Cosmopolitan”, „Joy” i „Harper’s Bazaar” oraz kierowane do panów „Playboy”, „CKM” i „Esquire”. „Playboy” to najstarszy tytuł firmy - polska edycja słynnego amerykańskiego magazynu ukazuje się od 1992 roku. Grudniowe wydanie tych magazynów będą ostatnimi, które trafią do kiosków (wszystkie poza „CKM” są wydawane na zagranicznej licencji) - pisze businessinsider.com.pl -

Sprzedaż tytułów należących do Marquard Media Polska z roku na rok spada. Jak wynika z danych ZKDP w I półroczu 2019 roku „Playboy” sprzedawał się średnio w liczbie 20 375 egz., po spadku rok do roku o 13,4 proc. Jedną piątą sprzedaży stracił „CKM” , który rozchodził się w liczbie 13 275 egz.

W związku z likwidacją wszystkich tytułów prasowych firma planuje redukcje zatrudnienia sięgające około 70 proc. załogi (w firmie pracuje między 110 a 120 osób, spółka na razie nie chce podawać dokładnej liczny zwalnianych). - reasumuje Business Insider.