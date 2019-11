Większość seniorów pozytywnie ocenia swoje finanse

Co trzecia osoba w wieku 60-70 lat pozytywnie ocenia swój miesięczny budżet - wynika z badań Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Większość osób w wieku 60-70 lat dysponuje dochodami o kwocie mniejszej niż 2 tys. złotych netto. Nie oznacza to jednak, że seniorzy nadmiernie narzekają na kondycję swojego domowego budżetu – 33 proc. ocenia swoją sytuację finansową zdecydowanie dobrze lub dobrze, a kolejne 44 proc. średnio. Dopiero co 5. senior wprost przyznaje, że jest niezadowolony ze stanu swoich finansów. Ponadto, z każdym rokiem rośnie w tej grupie wiekowej tzw. stopień ubankowienia.

20 proc. seniorów coraz chętniej korzysta z bankowych i ubezpieczeniowych. Deklarują także posiadanie lokaty.

Posiadanie kredytu i pożyczki wskazał dopiero co 10. ankietowany. ? Prawie 40 proc. w ten sposób pokrywa wydatki związane z remontem mieszkania lub domu, a 20 proc. przeznacza środki na zakup sprzętu RTV i AGD. Tyle samo osób deklaruje, że z pożyczonych środków finansuje bieżące wydatki. Nieco mniej – bo 17 proc. – przeznacza pieniądze na leczenie, a co 10. osoba na zakup prezentu dla członka rodziny.

Prawie co 3. zapytany pożyczko- i kredytobiorca przyznał, że samodzielnie nie czyta umowy, zdając się na doradcę klienta, który omawia jej najważniejsze zapisy. Kolejne 20 proc. zapoznaje się z nią tylko wyrywkowo, a 13 proc. badanych nie czyta umowy w ogóle, zakładając, że o jej najważniejszych zapisach został poinformowany.

Jako praktykę wzbudzającą niezadowolenie na pierwszym miejscu wskazano uporczywe namawianie na konkretny produkt. Starszym osobom nie podoba się także zachęcanie do zawierania umowy o kredyt lub pożyczkę w kwocie wyższej niż wnioskowanej oraz umowy napisane niezrozumiałym językiem. Ten ostatni aspekt jest o tyle ważny, że z wiedzą finansową u seniorów nie jest najlepiej – aż 72 proc. nie wie, czym jest RRSO, a niemal połowa nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co to jest ROR. Głównym źródłem wiedzy nt. finansów dla większości osób pozostaje natomiast telewizja, a to z kolei może oznaczać, że w dużej mierze opiera się ona na przekazach reklamowych.

Czytaj też: Wielki wzrost zadłużenia seniorów

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego