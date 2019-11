Życie drogowe pań po pięćdziesiątce trwa w najlepsze!

Stereotyp starszej pani podróżującej samochodem jedynie w roli pasażera odchodzi do lamusa. Kobiety, które przekroczyły 55 r.ż. coraz częściej siadają za kółko. W ciągu 10 lat ich liczba wzrosła niemal trzykrotnie.Ta grupa chętniej niż kiedyś dba też o swoje drogowe bezpieczeństwo od a do z i szuka sposobów na to by nic jej na drodze nie zaskoczyło.

Według prognoz do 2030 r. co czwarty kierowca będzie w wieku 65+ W tej grupie znajdzie się też wiele uprawionych do jazdy kobiet, których liczba rośnie lawinowo.

Według CEPiK 43 proc. pań między 56 a 65 r.ż. posiada prawo jazdy. Co więcej w ciągu 10 lat liczba tych dokumentów wydanych (w danym roku) kobietom powyżej 55 r.ż. wzrosła z 563 659 do 1 597 866.

Obecnie niemal 9 000 000 kobiet ma „prawko”, w tym 24 proc. osób stanowią panie w wieku 55 – 65+. (jest ich ok. 2 000 000). I chociaż ta grupa jest mniejszością wśród kierowców to jednak stale rośnie i nie można jej bagatelizować.

Panie 55+ nie tylko coraz chętniej chwytają za kierownicę, ale też klawiaturę i ubezpieczają się zanim wyjadą na drogę. Dla ubezpieczycieli stanowią znaczącą grupę focusową, której zachowania i preferencje są stale obserwowane.

Co przeczy stereotypom? Z pewnością rosnąca liczba zmotoryzowanych kobiet kupujących ubezpieczenia. Z naszych analiz wynika, że pań dokonujących transakcji zakupu OC i AC jest coraz więcej – w naszym portfelu stanowią one ok 30 proc. kupujących i ta wartość zwiększyła się względem ubiegłego roku – mówi Kamila Kamińska, dyrektor operacyjny porówneo.pl. Co więcej, wśród kobiet kupujących ubezpieczenia online ponad 14 proc. jest w wieku 55+ i tu również zachodzą zauważalne wzrosty – zaznacza Kamila Kamińska.

Kobiety, również te starsze, są przezorne i ubezpieczeń szukają w miesiącach letnich, długo przed tzw. szczytem wypadkowym następującym we wrześniu i październiku. W przeciwieństwie do panów, których aktywność (w tym zakresie) wzrasta we wrześniu.

Seniorki bywają przezorne także na drodze. Co potwierdza analiza dr Anny Łuszczak (CIOP). Według, której starsi kierowcy unikają nadmiernej prędkości, jazdy po zmroku, w godzinach szczytu, jeżdżą po dobrze znanych i mniej ruchliwych ulicach. Po prostu stosują strategie zwiększające bezpieczeństwo.

Przezorność nie zawsze jest w stanie ochronić ich przed kolizją - 16 proc. wypadków w 2018 r. spowodowały osoby w wieku 60+ (Komenda Główna Policji).

Jednak biorąc pod uwagę wskaźnik liczby wypadków na 10 000 populacji w 2018 r. (przedział wiekowy 18 – 65+) to najniższy jest on właśnie w przypadku seniorów – 4,8.

Wskaźnik ten maleje wraz z rosnącym wiekiem – 17,5 wynosi on w przypadku młodych kierowców (18-24 lat). Niższy jest u kierowców między 25 a 39 r.ż. – 9,8 oraz tych z grupy 40 – 59 lat – 7,1.

