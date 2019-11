Znak czasu. Bundestag zniósł podatek solidarnościowy

Niemiecki parlament przegłosował w czwartek zniesienie tzw. podatku solidarnościowego dla około 90 proc. Niemców. Podatnicy odczują ulgę od 2021 roku. Opłata od lat budziła kontrowersje.

Tzw. Soli zostało wprowadzone w 1991 roku w celu sfinansowania kosztów wojny w Zatoce Perskiej, wspierania przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także kosztów zjednoczenia Niemiec.

Zgodnie z planami resortu finansów, które w czwartek poparł Bundestag, w 2021 roku z podatku solidarnościowego zostaną zwolnione osoby zarabiające poniżej 73,8 tys. euro brutto rocznie. W przypadku małżeństw - 151 990 euro. Oznacza to, że ok. 95 proc. mieszkańców RFN będzie zwolnionych z tego podatku. Obecnie jego stawka wynosi 5,5 proc. podatku dochodowego. W 2018 roku opłata przyniosła budżetowi prawie 19 mld euro.

Częściowe zniesienie opłaty spowoduje, że w 2021 roku do budżetu Niemiec wpłynie o 10,9 mld euro mniej.

To największe zwolnienie podatkowe od lat. Nie przeprowadza się go też kosztem podwyżki w innym miejscu - mówił w czwartek podczas debaty w Bundestagu poseł CDU Olav Gutting, którego partia współtworzy koalicję rządową. Dodał też, że obecna obniżka, to dopiero pierwszy krok i „Soli” zostanie całkowicie zniesiony w następnej kadencji parlamentu.