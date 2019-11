Włochy: Zostawiłeś dziecko w aucie? Zawyją syreny

Od 7 listopada wszedł w życie we Włoszech obowiązek instalowania alarmów, które dźwiękiem, światłem i wibracją sygnalizowałyby, że w opuszczonym przez kierowcę samochodzie pozostało zapięte w foteliku dziecko - czytamy w „Polityce”.

Takie urządzenia powinny, pod karą mandatu (od 81 do 326 euro) i utraty 5 punktów, znajdować się we wszystkich samochodach, które przewożą dzieci do lat 4 - czytamy dalej.

Jak pisze również „Polityka” - ta nowa legislacja to skutek kilkunastu przypadków lekkomyślnego pozostawiania śpiących dzieci w samochodzie, z czego dwa zakończyły się tragicznie. Ministerstwo będzie wspierać każdy taki zakup kwotą 30 euro; na rynku jest już szereg urządzeń na każdą kieszeń.

Najbardziej wymyślne dodatkowo dzwonią i wysyłają esemesy do roztargnionych, przypominając, że zostawili w aucie coś bardzo cennego- czytamy w tygodniku.

