Produkt Roku IT dla SGB-Banku

Mirosław Skiba – Prezes Zarządu SGB-Banku SA oraz Paweł Gula – Wiceprezes Zarządu Banku BPS SA odebrali nagrodę Produkt Roku IT@Bank2019 za przygotowanie i wdrożenie BS API – innowacyjnego interfejsu, który pozwala na integrację wielu systemów informatycznych i przyspiesza rozwój technologiczny Banków Spółdzielczych należących do obu Zrzeszeń.

Nagrodę przyznawaną liderom technologii IT w obszarze finansowym wręczono podczas corocznej konferencji IT@Bank 2019 – największego i najbardziej prestiżowego w Polsce spotkania środowiska informatycznego z polskim sektorem bankowym. To tutaj spotykają się wizjonerzy, inspiratorzy i praktycy z zakresu nowoczesnych technologii IT, by rozmawiać o transformacji cyfrowej sektora finansowego w Polsce.

Nagroda za wysiłek całego środowiska bankowości spółdzielczej przyznawana przez najlepszych specjalistów IT w naszym kraju, to duże wyróżnienie i jeszcze większe zobowiązanie – ocenia prezes SGB-Banku, Mirosław Skiba. – W szybkim tempie dołączamy do czołówki polskich banków komercyjnych, nadrabiając wieloletni dług technologiczny. Stworzenie BS API było przełomem, który otwiera drzwi do prawdziwej transformacji naszego sektora.

Prezes podkreśla, że SGB-Bank zyskał platformę integrującą wiele zróżnicowanych systemów informatycznych w naszych bankach. Dzięki BS API możemy tworzyć wspólne oferty dla klientów, dokonywać monetyzacji danych. To jednocześnie kolejny krok sprzyjający informatycznemu przyspieszeniu w obu zrzeszeniach i tworzeniu najnowocześniejszych rozwiązań mobilnych dla klientów Banków Spółdzielczych.

Nowoczesna bankowość, a taką jest bankowość spółdzielcza, oferuje łatwy w obsłudze i bezpieczny dostęp do produktów i usług bankowych za pomocą komputera lub smartfona. Niezbędne są do tego nowoczesne i bardzo kosztowne rozwiązania informatyczne. Specjaliści z obydwu Zrzeszeń, przy współpracy z wiodącymi firmami z zakresu bankowego IT, skonstruowali takie narzędzie i udostępnili Bankom Spółdzielczym – mówi o BS API Wiceprezes Banku BPS, Paweł Gula.

Narzędzie tworzy jednolite standardy informatyczne w bankowości spółdzielczej. Z uwagi na skalę wykorzystania jest to rozwiązanie wyjątkowe. Sposób i tempo jego powstania obrazuje dobrą, efektywną współpracę obydwu Zrzeszeń w dążeniu do stałego podnoszenia poziomu obsługi klientów Banków Spółdzielczych.

BS API powstał dzięki współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości. Warto przypomnieć, że w maju br. w Warszawie został podpisany list intencyjny w sprawie BS API. W myśl porozumienia wszystkie zaangażowane podmioty – dwa zrzeszenia, firmy technologiczne ASSECO, NOVUM i SOFTNET oraz izby gospodarcze sektora bankowego – zobowiązały się do prac nad udostępnieniem wspólnej platformy BS API, za pomocą której banki oraz dostawcy będą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej. To istotny element integracji technologicznej niemal wszystkich polskich Banków Spółdzielczych. Jego bezpośrednie efekty klienci banków SGB i BPS będą mogli poznać w pierwszej połowie 2020 roku przy okazji wdrożenia nowej aplikacji mobilnej.