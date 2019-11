Pomorska KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)rozbiła grupę przestępczą na Pomorzu która urządzała gry na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Zatrzymano 11 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze i zabezpieczono 53 automaty do nielegalnych gier.

Funkcjonariusze KAS z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, przy wsparciu funkcjonariuszy KAS z Warszawy, Białegostoku, Olsztyna i Torunia zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w procederze polegającym na nielegalnym urządzaniu gier na automatach.

Jednocześnie przeprowadzono przeszukania w 20 miejscach, będących zarówno lokalami, w których urządzano nielegalne gry na automatach, jak i miejscami zamieszkania osób podejrzanych o organizację nielegalnych gier. Czynności realizowane były w Gdańsku oraz w innych miejscowościach na terenie województwa pomorskiego.

Podczas przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono na poczet kar grożących podejrzanym ponad 300 tysięcy złotych oraz trzy samochody, sprzęt komputerowy i elektroniczny. Ujawniono i zatrzymano 53 nielegalne automaty do gier o łącznej wartości 636 tysięcy złotych oraz gotówkę wyjętą z tych automatów w kwocie ponad 63 tysiące złotych.

W toku śledztwa ustalono, iż w okresie ponad dwóch lat zorganizowana grupa przestępcza urządzała nielegalne gry na automatach w lokalach wynajmowanych na podstawione osoby. W wyniku przestępczego procederu podejrzani osiągnęli korzyść majątkową w kwocie co najmniej 10 milionów złotych. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wobec 3 podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 7 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. 5 z tych 7 podejrzanych zostało zobowiązanych do złożenia poręczeń majątkowych w kwotach od 5 do 50 tysięcy złotych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokurator nie wyklucza postawienia zarzutów także innym osobom biorącym udział w nielegalnym urządzaniu gier na automatach.