Powstaną nowe odcinki "Wilka i Zająca"

Paliwo jest bardzo drogie - co do tego nie ma wątpliwości. Jak jednak walczyć z wysokimi cenami paliw? To proste! Zrobić je sobie samemu. Tak jak uczynił to pewien rolnik - zdenerwowany na ceny paliw postanowił zając się produkcją samodzielnie. Stanisław Komosa jest jednym z najbardziej innowacyjnych wynalazców w Polsce. A to nie jest jego ostatnie słowo!