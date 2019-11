GUS: Czasowa emigracja zmniejszyła się o 3 procent

Za granicą przebywało czasowo ok. 2 455 tys. stałych mieszkańców Polski na koniec 2018 roku - o 85 tys. (3%) mniej niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak podał GUS, odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Najbardziej znaczące zmiany zaobserwowano w przypadku Wielkiej Brytanii: liczba przebywających tam czasowo polskich emigrantów zmniejszyła się o około 98 tys. (12%). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj, niż do niego wyjechało. Spośród osób, które opuściły Wielką Brytanię część powróciła do Polski, a pozostali przenieśli się do innych krajów” - czytamy dalej.