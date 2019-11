Nie polatają, żeby nie drażnić Kima

USA i Korea Płd. postanowiły przełożyć planowane na listopad wspólne manewry sił powietrznych, by ułatwić negocjacje w sprawie denuklearyzacji Korei Płn. O decyzji poinformowano po spotkaniu ministrów obrony USA i Korei Płd. w Bangkoku.

„Podjęliśmy tę decyzję jako akt dobrej woli, by przyczynić się do środowiska sprzyjającego dyplomacji i postępowi pokoju” - powiedział szef Pentagonu Mark Esper na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Korei Płd. Dziong Kiongiem Du.

Obaj ministrowie poinformowali na konferencji o przełożeniu ćwiczeń określanych jako Combined Flying Training Event, które miały się odbyć w listopadzie - podała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap. Manewry te były zredukowaną wersją organizowanych pierwotnie co roku zimą ćwiczeń Vigilant Ace, których skalę zmniejszono, by ułatwić negocjacje z Pjongjangiem.

„Zachęcamy KRLD, by zademonstrowała taką samą dobrą wolę” - powiedział Esper, wzywając władze komunistycznej Korei Płn., aby „powróciły do stołu negocjacyjnego bez warunków wstępnych czy wahania”. Dziong ocenił, że dyplomacja jest najlepszą metodą dążenia do denuklearyzacji Korei Płn. i oświadczył, że decyzja o wznowieniu przełożonych manewrów zapadnie „w bliskiej koordynacji między sojusznikami w zgodzie z tym, co wydarzy się po drodze”.