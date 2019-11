To tutaj żyje się najlepiej

Najwyższą jakość życia we Włoszech zapewnia miasto Trydent (Trento) na północy; najniższą - Agrigento na Sycylii. Ogłoszony doroczny ranking potwierdza, że utrzymują się znaczne różnice w poziomie życia między północą a południem kraju.

Klasyfikację miast pod względem jakości życia sporządził ekonomiczny dziennik „Italia oggi” wraz z naukowcami z rzymskiego uniwersytetu La Sapienza. Wzięto pod uwagę takie czynniki, jak łatwość prowadzenia interesów i rynek pracy, stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, oświaty i służby zdrowia, możliwości spędzania czasu wolnego.

W analizie danych podkreślono, że nie przynoszą one żadnych zasadniczych zmian. Zarazem odnotowuje się, że w tym roku jakość życia we Włoszech generalnie poprawiła się. Świadczy o tym to, że w 65 miastach na 107 jakość życia oceniona została jako dobra; to najwyższy odsetek w ciągu ostatnich pięciu lat.

Pierwsza dziesiątka miast - prowincji o najwyższym wskaźniku jakości życia leży na północy Włoch; po Trydencie są to : Pordenone, Sondrio, Verbano, Belluno, Aosta, Treviso, Cuneo, Udine, a także Bolzano, które spadło z pierwszego miejsca w zeszłym roku na dziesiąte w obecnym.

Pierwsze miasto z południa znajduje się dopiero na 69. miejscu; jest to Potenza w regionie Basilicata. Następna jest Matera, będąca w tym roku Europejską Stolicą Kultury.

Na południu Italii wysoka jakość życia pozostaje, jak się zauważa, marzeniem. W 35 na 38 położonych tam miast ocenia się ją jako niską bądź niewystarczającą.

Z danych tych wynika, że 44 procent Włochów uważa, że jakość ich życia nie jest satysfakcjonująca.

Ponadto klasyfikacja ta wskazuje, że znacznie lepiej żyje się w małych i średnich włoskich miastach niż w metropoliach. Niektóre z nich wprawdzie uplasowały się na wyższych miejscach, ale wciąż są daleko w tyle. I tak na przykład Rzym z 85 pozycji przed rokiem wspiął się na 76, Mediolan z 55 na 29, a Turyn z 78 na 49.

PAP/ as/