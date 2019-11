Przejazdy z lotnisk droższe niż sam lot

Podczas planowania wyjazdu niemal co piąty ankietowany Polak (18%) najbardziej stresuje się organizacją transferu z lotniska. Z pewnością jednym z pojawiających się wtedy pytań jest to, ile trzeba będzie zapłacić za najwygodniejszą z opcji.

Eksperci KAYAK.pl przeanalizowali ceny przejazdu taksówką z lotniska do centrum 140 najpopularniejszych stolic świata oraz sprawdzili koszty dla największych portów lotniczych w Polsce i zdradzają, gdzie lepiej baczyć na portfel.

Jak pokazuje najnowsze zestawienie KAYAK.pl, taksówka na lotnisko może słono kosztować, dlatego warto pamiętać o tym punkcie, planując wakacyjny budżet. Za trasę z japońskiego portu lotniczego Narita do oddalonego o ponad 70 kilometrów centrum Tokio podróżni zapłacą najwięcej – aż 853 zł! Na kolejnej pozycji zestawienia uplasowały się skandynawskie stolice Norwegii i Islandii, gdzie przejazd do centrum będzie kosztował średnio 427 zł. Nieco mniej, bo 384 zł, zapłacą osoby wsiadające w taksówkę na lotniskach w Waszyngtonie, Monako czy Londynie. Mimo że loty do stolicy Szwecji można znaleźć za nawet kilkadziesiąt złotych, sama taryfa z portu Arlanda do centrum miasta kosztuje już 256 zł. Ranking najdroższych stolic zamykają Berno, Paryż oraz Seul.

Wśród najtańszych miast pod względem kosztów przejazdu taksówką znalazły się przede wszystkim egzotyczne stolice Azji i Afryki, jak choćby Victoria na Seszelach, Tegucigalpa w Kongo czy główne ośrodki Gambii, Gwinei Bissau i Nepalu. Kilkanaście złotych turyści zapłacą także w kilku częściej odwiedzanych miastach jak Kiszyniów w Mołdawii czy tunezyjski Tunis.

Eksperci wyszukiwarki sprawdzili również, jakie stawki obowiązują na największych lotniskach w Polsce. Jak podaje oficjalna strona warszawskiego portu lotniczego, za przejazd taksówką do centrum podróżni zapłacą około 40 zł. Tym samym Warszawa uplasowała się na 30. miejscu w rankingu KAYAK.pl i dzieli je ex aequo ze stolicami m.in. Kataru, Gwatemali, Mozambiku, Litwy i Rumunii. Co ciekawe, to właśnie w stolicy turyści mogą liczyć na najbardziej przystępne ceny taksówek w Polsce – najprawdopodobniej jest to spowodowane niewielką odległością, jaka dzieli lotnisko Chopina i centrum. Koszt taksówki z małopolskiego portu Balice do oddalonego o 15 km centrum Krakowa to wydatek rzędu 89 zł, a z pomorskiego Rębiechowa do Gdańska (14 km) – 60 złotych. Najwięcej zapłacą osoby podróżujące z/do katowickiego lotniska, które położone jest 27 km od miasta – muszą się oni liczyć z wydatkiem rzędu nawet 160 zł.

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl komentuje: „Jak pokazuje nasza najnowsza analiza, podczas planowania wakacji warto sprawdzić koszty transportu z lotniska, aby na miejscu nie spotkało nas przykre zaskoczenie. W wielu przypadkach taksówka może wynieść nawet kilkaset złotych. W pobliskim Berlinie zapłacimy za transfer 3 razy więcej niż w Warszawie, a w Oslo czy na Islandii nawet ponad 10 razy! Wcześniejsze przygotowanie i wyszukanie alternatyw dojazdu, jak transport publiczny czy autokar może pomóc zaoszczędzić nam nie tylko nerwów, ale i znacznej części wakacyjnego budżetu”.

DS