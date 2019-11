LOT chce być bardziej eko

PLL LOT wprowadzają dobrowolną opłatę ekologiczną do biletów pasażerskich, która zostanie przeznaczona na działania proekologiczne - poinformowała w poniedziałek spółka. Środki wesprą m. in. projekt zwiększenia wychwytywania dwutlenku węgla przez polskie lasy.

Jak tłumaczy spółka, każdy pasażer kupując bilet na stronie internetowej lot.com może uiścić dobrowolną opłatę, która wspomoże realizację projektów mających na celu kompensację emisji C02 i działania proekologiczne.

W praktyce - jak tłumaczy LOT - za pomocą tzw. kalkulatora CO2, kupujący bilet na stronie lot.com będzie mógł obliczyć tzw. ślad węglowy swojego rejsu, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na odległość jaką pokona na danej trasie, a także dowiedzieć się w jaki sposób może go zniwelować i przeznaczyć wybraną kwotę na działania prośrodowiskowe.

Pasażer będzie mógł wesprzeć m.in. projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, którego celem jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla wychwytywanego i magazynowanego przez polskie lasy. LOT tłumaczy, że obecnie 1 ha lasu pochłania średnio pięć ton CO2 rocznie; w ciągu 30 lat każdy hektar lasu objętego programem pochłonie dodatkowo 37 ton CO2.

LOT wskazuje, że na jego pokładach sukcesywnie redukowane są plastikowe elementy wyposażenia, w tym słomki, a także folia i papier powlekany plastikiem.

Narodowy przewoźnik podkreśla, że wspiera europejskie inicjatywy, które mają na celu redukcję emisji CO2 do atmosfery, w tym działania zmierzające do jak najszybszego wprowadzenia jednorodnego systemu zarządzania Europejską Przestrzenią Powietrzną.

Usprawnienie przepustowości przestrzeni powietrznej i portów lotniczych w całej Europie przyczyni się do optymalizacji tras i skrócenia czasu przelotów, co pozwoli efektywnie ograniczyć emisję CO2 przez branżę lotniczą. To z kolei może pozwolić na redukcję dodatkowych około 16 mln ton CO2 rocznie w skali europejskiej - czytamy.