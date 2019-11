Ruszyły przetargi na lotnisko w Radomiu

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło kolejne przetargi związane z budową lotniska w Radomiu. Jedno zamówienie dotyczy projektu na budowę masztów oświetlenia nawigacyjnego, drugie - wykonania kompleksowego projektu całej inwestycji.

Oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy masztów oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku w Radomiu mają spływać do czwartku.

Na 23 grudnia zaplanowano natomiast otwarcie ofert w przetargu na „wykonaniu koncepcji, projektu budowlanego wraz z przeprowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na potrzeby inwestycji oraz przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.

Rzecznik PPL Piotr Rudzki wyjaśnił PAP, że chodzi o stworzenie jednej spójnej koncepcji i projektu, który uwzględni wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania lotniska.

Przystępując do projektu budowy radomskiego lotniska, podzieliliśmy go na obszary związane m.in. z budową drogi startowej czy terminala. Teraz chodzi o kompleksowe spojrzenie na lotnisko jako na całość, aby nie umknął nam żaden szczegół potrzebny do otwarcia portu lotniczego i jego właściwego funkcjonowania w przyszłości - zaznaczył rzecznik.

Nowy port lotniczy w Radomiu jest projektowany jako lotnisko czarterowe i obsługujące linie niskokosztowe. Po jego wybudowaniu prawie od podstaw, Radom przejmie część ruchu lotniczego z Lotniska Chopina w Warszawie. Obecnie rozbudowywana jest i wydłużana droga startowa. Na przyszły tydzień zaplanowane jest otwarcie ofert w przetargu na budowę nowego terminala, który powstanie w miejsce starego. Według PPL lotnisko ma być gotowe w IV kw. 2021 r. W tym czasie możliwe też będzie uruchomienie pierwszych lotów z Radomia. W pierwszej fazie lotnisko ma obsłużyć rocznie 3 mln pasażerów, a docelowo 10 mln osób.

Lotnisko w Radomiu rozpoczęło działalność w maju 2014 r. To jedyny port lotniczy użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 mln zł.

We wrześniu 2015 r. uruchomiono pierwsze regularne połączenia lotnicze - łotewskie linie Air Baltic przez kilka miesięcy oferowały loty z Radomia do Rygi. Latem 2016 r. linie lotnicze SprintAir uruchomiły połączenia z Radomia do Berlina, Pragi, Wrocławia, Lwowa i Gdańska. Od listopada 2017 r. z Radomia nie odbywały się żadne regularne loty rejsowe. Port lotniczy bezskutecznie szukał przewoźników i inwestora, który wyłożyłby pieniądze na niezbędne inwestycje infrastrukturalne - m.in. na wydłużenie pasa startowego i rozbudowę płyty postojowej. PPL kupiło radomskie lotnisko po tym, jak w połowie września ub.r. radomski sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom.

