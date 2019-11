Rosjanie zwracają Ukraińcom okręty, ale ogołocone

Okręty marynarki wojennej Ukrainy, przejęte przez Rosję w incydencie w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej, przed zwrotem ich właścicielowi zostały całkowicie ogołocone ze sprzętu - oświadczył dowódca ukraińskiej marynarki wojennej admirał Ihor Woronczenko.

„Rosjanie je zrujnowali. Pozdejmowali klosze na lampy, gniazdka elektryczne i sedesy. Niebawem pokażemy całemu światu barbarzyńskie podejście Rosjan” - powiedział w środę telewizji 4. Kanał.

Według admirała trzy jednostki, które Rosja przekazała Ukrainie w poniedziałek, nie dotarły jeszcze do ukraińskich wód terytorialnych.

Obecnie dopiero podchodzą do wód terytorialnych; dotrą do nich o godzinie 16 (15 w Polsce). One są holowane na bardzo niskiej prędkości. Nie poruszają się samodzielnie relacjonował Woronczenko.