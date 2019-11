Farma fotowoltaiczna na... składowisku śmieci

Z początkiem marca 2020 r. w Kobiernikach pod Płockiem (Mazowieckie) na składowisku śmieci tamtejszego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami (PGO) uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy prawie 1 MW. Zapewni ona dostawy energii elektrycznej dla tego zakładu.

Koszt inwestycji, która ruszyła w czerwcu i obecnie dobiega końca, to blisko 6,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego wyniosło prawie 1,5 mln zł.

Jak podkreślił, inwestycja powinna zostać spłacona po mniej więcej pięciu, siedmiu latach i wówczas „będzie przynosić tylko korzyść dla samego zakładu w Kobiernikach w postaci niższych rachunków za prąd”.

Prezes PGO Stefan Kotlewski zapowiedział, iż początek rozruchu farmy fotowoltaicznej planowany jest na 1 marca 2020 r. i potrwa trzy miesiące, gdyż taki jest konieczny czas na sprawdzenie jej sprawności.

Mamy zamontowanych 3320 paneli fotowoltaicznych o mocy każdego 300 W, co daje łącznie prawie 1 MW mocy całkowitej - wyjaśnił. Dodał, iż farma powstaje na wzniesieniu po starych, zrekultywowanych kwaterach do składowania odpadów.

Kotlewski przyznał, iż decyzja o instalacji farmy fotowoltaicznej zapadła w związku z planowaną przez PGO budową w Kobiernikach nowej, w pełni zmechanizowanej sortowni śmieci, która wymagała będzie zwiększonych dostaw energii elektrycznej.

Dzisiaj te zapotrzebowanie będzie pokrywane w całości. Co więcej, w okresie, kiedy jest dobre nasłonecznienie, czyli w miesiącach od marca do września, będziemy mieli nadwyżki tej energii i będziemy ją sprzedawali do systemu energetyki zawodowej. Natomiast w miesiącach zimowych będziemy energię kupować z tego systemu - zaznaczył prezes PGO. W ten sposób, jak wyliczył, per saldo zakład w Kobiernikach zaoszczędzi ok. 150 tys. zł rocznie. „To jest dla nas kwota niebagatelna przy wzrastających cenach energii” - przyznał.