Z użyciem katalogu Autokatalog.pl bez wychodzenia z domu można dokonać nawet 55 tysięcy porównań par nowych samochodów. Ponadto umożliwia wyliczenie najkorzystniejszego sposobu finansowania zakupu wybranego pojazdu. Auto Katalog jest narzędziem bezpłatnym.

Zdaniem Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, autokatalog.pl to innowacyjne i pionierskie narzędzie, które odpowiada na zmieniające się zachowania zakupowe konsumentów rynku samochodowego.

Zaczynając pracę nad tym projektem szukaliśmy podobnych najpierw w Polsce, później w Europie, na końcu w Stanach Zjednoczonych. Nigdzie nie znaleźliśmy realizacji naszej idei. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę przed jak wielkim wyzwaniem staje SAMAR. Praca nad gromadzeniem danych, sesje fotograficzne, 150 tysięcy linii kodu źródłowego wymagały olbrzymiego wysiłku. Wierzę jednak, że efekt naszej pracy otwiera nowy rozdział rynku motoryzacyjnego - opowiada Wojciech Drzewiecki, prezes IBRM SAMAR.

Motoryzacja idzie z duchem czasu

Motoryzacja przenosi się do internetu, bo tam są klienci. Jak podaje badanie EY Automotive Survey 2019, już ponad 1/3 polskich kierowców rozważałoby zakup nowego samochodu online. Badania wskaźnika wpływu cyfrowego Deloitte pokazują natomiast, że motoryzacja cechuje się jednym z wyższych wyników, szczególnie z wykorzystaniem technologii mobilnych (62 proc.) we wszystkich grupach wiekowych. Wyprzedza tym samym artykuły dla dzieci i niemowląt (61 proc.), odzież (58 proc.) i żywność (50 proc.). Ponad 96 proc. klientów wykorzystuje wirtualny świat do poszukiwania informacji na temat przedmiotów i dostępnych narzędzi finansowych. Eksperci wskazują, że informacja na temat produktu to początek. Możliwość budowania i porównywania ofert to kolejny krok, a zakup auta bezpośrednio przez stronę www to finalny cel transformacji.

Pierwszy taki na świecie Auto Katalog

Do tej pory internauci w różnych krajach mieli możliwość korzystania z wirtualnych wyszukiwarek i porównywarek samochodów używanych. Nikt nie stworzył jednak projektu dla samochodów nowych. Na starcie Autokatalog.pl zawiera aż 418 modeli 53 producentów, w tym ponad 10 tysięcy różnych wersji. Z Auto Katalogu można nieodpłatnie korzystać przez stronę www lub dedykowaną aplikację na urządzeniu mobilnym (AppStore, Google Play). Prezentację samochodów cechuje dbałość o każdy szczegół, w tym kompletna galeria widoków z zewnątrz, wewnątrz oraz 360 stopni (aż 363 elementy). Przykładowo, porównanie sylwetki i wnętrza aut, np. Mercedesa E63 AMG oraz BMW serii 5 trwa kilka sekund. W jednej chwili możemy się przekonać, że są to auta bardzo podobne do siebie. Użytkownicy dodatkowo są wspierani wynikami licznych testów dziennikarskich oraz danymi Info-Eksperta.

Kalkulacja w czasie rzeczywistym

Twórcy Auto Katalogu zaprosili do współpracy jedną z największych firm leasingowych w kraju. Dostawcą kalkulatora finansowego została Idea Getin Leasing. Kalkulator ulokowany w Autokatalog.pl to miejsce, gdzie użytkownik w czasie rzeczywistym, czyli „tu i teraz”, może samodzielnie dokonać wielu symulacji wszystkich dostępnych form finansowania wybranego przez siebie pojazdu. Wystarczy zmienić podstawowe parametry, np. wysokość wkładu własnego czy długość umowy, aby sprawdzić, jak zmieni się wysokość miesięcznej raty leasingu czy kredytu. W ciągu kilku tygodni dostępna będzie też symulacja rat najmu. To bardzo wygodne i intuicyjne narzędzie, dzięki któremu klienci zaoszczędzą czas. Mogą w jednym miejscu porównać koszty finansowania różnych marek pojazdów, z każdego miejsca na świecie, nie czekając, aż doradca przygotuje kalkulację. To komfortowe rozwiązanie, bo klient sam tworzy dla siebie symulację nawet kilkunastu różnych opcji dla różnych pojazdów. Skraca cały proces ofertowania i finalizacji transakcji. Wsparciem użytkowników Auto Katalogu będą konsultanci Idea Getin Leasing, dostępni on-line poprzez kanał Live Chat. To oni odpowiedzą na pytania np. o wymagane dokumenty, procedury, udzielają informacji odnośnie możliwych parametrów finansowania w przypadku wybranego pojazdu. Robert Bendlewski, dyrektor Departamentu Pojazdów Idea Getin Leasing S.A. podkreśla:

Tak jak główną ideą Auto Katalogu jest obiektywizm dla użytkownika i brak promowania konkretnej marki, tak samo jest w przypadku oferty finansowej. Nie narzucamy klientowi, co będzie dla niego lepsze. On sam, mając do dyspozycji różne formy finansowania, decyduje, co jest dla niego najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Dla kogo Auto Katalog jest przeznaczony?

Twórcy narzędzia podkreślają możliwość jego wykorzystania przez każdą grupę użytkowników internetu. Zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy znajdą podpowiedzi, jaki pojazd wybrać i jak najkorzystniej go pozyskać. Intuicyjny interfejs pozwoli w porównywarce znaleźć odpowiedzi zarówno doświadczonym moto-entuzjastom, jak i kierowcom nie interesującym się motoryzacją na co dzień.

IBRM SAMAR zapowiada, że Auto Katalog to projekt otwarty i już niebawem znajdą się w nim nowe elementy jak np. możliwość kalkulacji ubezpieczeń, pojazdy klasyczne czy też automat decyzyjny wniosków finansowych.