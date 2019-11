Radny Nowego Jorku jak Kapitan Ameryka

W celach kampanijnych radny Nowego Jorku przebrał się za Kapitana Amerykę - superbohatera z serii komiksów i filmów. Spotkało to się ze sprzeciwem Marvela, który poprosił polityka, by nie wykorzystywał postaci tego wydawnictwa do agitacji politycznej.

38-letni Ben Kallos załączył swoje zdjęcie w przebraniu Kapitana Ameryki w wiadomości mailowej do wyborców, w której prosił ich o datki na swoją kampanię. Porównywał się w niej do tego superbohatera i apelował o środki, by „móc dalej walczyć”.

Ubiegający się o stanowisko w lokalnych władzach Kallos otrzymał następnie list od Marvela.

Reprezentujący firmę prawnik Edi Barel napisał w nim, że Marvel cieszy się z przywiązania Kallosa do wydawnictwa oraz jego wsparcia jako fana. Jednocześnie prosi, by „nasze postacie nie były wykorzystywane w celach politycznych”.

Demokrata nazwał list „uroczym” i udostępnił jego treść na Twitterze. Nie powiedział jednak, czy zamierza stosować się do prośby Marvela.

ak, PAP